Løve får revet kløer ud i zoo: Børnene skulle lege med den

En kun 14-måneder gammel løvinde har fået fjernet sine kløer i en palæstinensisk zoologisk have.

Den radikale beslutning blev taget, fordi ejeren gerne ville have, at de besøgende trygt kunne 'lege' med løven. Det skriver flere medier her i blandt Fox News og dyreorganisationen Four Paws.

Løven Falestine skal nu være tilgængelig for leg. Foto: Ritzau/Scanpix

Vil gøre katten børnevenlig

Medarbejderne rev kløerne ud på ungen, men lod den beholde sine tænder. Det blev gjort for at gøre det lettere for dyreparkens unge gæster at få en interaktiv oplevelse med dyret.

- Jeg prøver på at mindske løvindens vrede, så den er venlig over for gæsterne, sagde Mohammed Jumaa, der ejer parken.

Billeder viser, hvordan en dyrlæge holdt løvens hoved, mens den fik fjernet sine kløer.

Her bliver kløerne revet ud på løven. Foto: Ritzau/Scanpix

Det blev gjort uden sterile faciliteter. Foto: Ritzau/Scanpix

I store smerter

Løven blev bedøvet og placeret på et bord, hvor lægen syede sårene fra poterne sammen. Efterfølgende kom lægen tilbage og klippede kløerne endnu længere ned.

I Gaza findes ingen dyrehospitaler, derfor blev operationen foretaget i parken, som ifølge medier og dyrevelfærdsorganisationer ikke har det rigtige udstyr eller faciliteter til sådan en operation.

Flere dyrevelfærdsgrupper mener, at løven var i stor smerte, da hun fik fjernet sine kløer.

- Kløerne blev klippet, så de ikke ville gro så hurtigt, og så besøgende og børn kunne lege med hende, fortalte dyrlægen Fayez al-Haddad.

Løvinden var bedøvet, mens hun fik fjernet sine kløer. Foto: Ritzau/Scanpix

Kan ikke leve naturligt

Han benægtede, at proceduren skulle være ond eller ubehagelig, selvom den er blevet sammenlignet med at amputere et menneskes fingre helt op til knoerne.

- Vi vil gerne give børnene noget at smile af og bringe dem glæde og samtidig forøge vores besøgstal, sagde lægen.

Dyrevelfærdsorganisationen Four Paws har været ude at sige, at det bare er det seneste forsøg fra den zoologiske have for at få flere besøgende.

- For store katte er det en ond procedure at fjerne kløerne, og det kan lede til langvarig skade. Naturlig opførsel som at tage mad eller klatre er næsten umuligt, hvis løven ikke har sine kløer. Da operationen heller ikke foregik et sted med det rigtige udstyr og sterilitet, er chancen for infektion også høj.