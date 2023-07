Løve i Berlin: Jagten intensiveres

Siden natten til torsdag har berlinerne holdt vejret.

En løve er nemlig løs i den tyske hovedstad, og trods en massiv eftersøgning er det endnu ikke lykkedes politiet at finde det vilde dyr.

Derfor intensiveres jagten fredag morgen, hvor eksperter i sporing af dyr også vil blive taget i brug. I alt fortsætter 120 betjente også deres eftersøgning.

Det skriver avisen Bild.

Løvejagten intensiveres fredag morgen og vil være centreret omkring flere områder til hunde. Foto: John Macdougall/AFP/Ritzau Scanpix

Må stoppes

I løbet af de tidlige morgentimer har borgmesteren i Kleinmachnow meldt ud, at eftersøgningen fortsætter, og at advarslen mod at gå udenfor i de berørte områder fortsat gælder.

- Sådan her kan det ikke fortsætte i dagevis, udtalte borgmester Michael Grubert i den forbindelse.

Fredag klokken 07.00 indledes eftersøgningen i tre hundeområder i Düppeler-skoven og Wannsee, skriver Bild.

Det er endnu ikke lykkedes de tyske myndigheder at finde ud af, hvor løven er undsluppet fra. Hverken zoologiske haver, dyreparker eller cirkusser i nærheden af Berlin savner en løve.

Ifølge borgmesteren kender man heller ikke til private ejere i området.