Løvens dyre lærepenge: Ramte 85 millioner forkert

Forretningskvinden Louise Herping er lige nu aktuel i 'Løvens hule - velkommen til virkeligheden', hvor DR følger opstarts-virksomheden Bubbles, som hun har investeret i.

I 'Løvens Hule' er det konceptuelle klimaks, når panelet af erfarne investorer værdisætter deltagernes virksomheder - og giver et bud på den ejerandel, de eventuelt ønsker at købe.

I sidste sæson af 'Løvens Hule' købte Louise Herping sammen med Tommy Ahlers 20 procent af Bubbles for 800.000 kroner. De to investorer værdisatte dermed virksomheden til fire millioner kroner. Samarbejdet med Bubbles' to unge stiftere er så lovende, at Louise Herping fortæller, at hun forventer overskud på sin investering.

Til gengæld har Louise Herping ingen kommentarer til en anden af sine investeringer, som også er højaktuel. Dog på en mindre succesfuld baggrund.

Købte to procent

Nemlig selskabet Canopylab A/S - som er stiftet af den kontroversielle og fantasifulde iværksætter Sahra-Josephine Hjorth - der i mere end et år har kæmpet mod tvangsopløsning. Blandt andet ved at politianmelde Erhvervsstyrelsen.

Louise Herping har til dr.dk kaldt sin investering i Canopylab for en 'fejl' og 'dyre lærepenge'. Hun har dog aldrig sat tal på sit tab.

Men dokumenter fra Erhvervsstyrelsen viser, at den erfarne investor via sit investeringsselskab har betalt godt 1,7 millioner kroner for en ejerandel på to procent af Canopylab. Louise Herping værdisatte dermed Canopylab til cirka 85 millioner kroner.

Investeringerne foretog hun ad to omgange. Henholdsvis 833.251 kroner i juli 2018 og yderligere 880.022 kroner i februar 2019.

I maj 2019 fik Louise Herping plads i bestyrelsen, som hun dog forlod allerede et år senere. På det tidspunkt blev Canopylab stadig markedsført som 'det nye Google' og med fiktive kundeforhold samt stifterens falske akademiske meritter.

Louise Herping har fået forelagt ovenstående oplysninger, men har ingen bemærkninger.