'Løvens Hule' jagter nye deltagere på dansk messe

Folkene bag TV-succesen 'Løvens Hule', hvor iværksættere søger investering til deres ideer og små virksomheder, vil gerne have nogle robot-virksomheder med i næste sæson.

Derfor deltager de i denne weekend i en tech- og robotmesse i Odense forklarer redaktionschefen for programmet, skriver Fyens.

- Robot- og tech-industrien rører virkelig på sig i disse år. Vi har længe drømt at få en robot med i Løvens Hule. Vi håber derfor at finde en interessant robotvirksomhed på messen, siger Marie-Louise Axelsen, redaktionschef på Løvens Hule.

Skal fremlægge regnskaber

Messen løber fra den 11. til og med 13. september i Odense Congress Center, og tilrettelæggerne bag programmet vil have en stand på messen, ligesom de vil cirkulere i håb om at udpege næste sæsons gode investeringer.

- For at komme med i Løvens Hule skal virksomhederne udfylde et ansøgningsskema, hvor de beskriver, hvad de kan, hvordan regnskabstallene ser ud, og hvem holdet bag virksomheden er, siger redaktionschefen.

Se, hvor meget 'løverne' indtil videre har investeret.



Så meget har de investeret i Løvens Hule Her er de fem løver: Rengørings-boss og super-iværksætter Birgit Aaby Tøj-designer Ilse Jacobsen IT-entreprenør og serie-investor Jesper Buch Erhvervsmand og brandguru Christian Stadil IT-investor og jurist Tommy Ahlers Så meget har de investeret Birgit Aaby: 11 investeringer over tre sæsoner (til og med afsnit tre) Investeringer i alt indtil videre: 2.950.000 kroner Ilse Jacobsen: 11 investeringer over tre sæsoner (til og med afsnit tre) Investeringer i alt indtil videre: 2.240.000 kroner Jesper Buch: 13 investeringer over tre sæsoner (til og med afsnit tre) Investeringer i alt indtil videre: 3.800.000 kroner Christian Stadil: 11 investeringer over tre sæsoner (til og med afsnit tre) Investeringer i alt indtil videre: 5.200.000 kroner Tommy Ahlers: 13 investeringer over tre sæsoner (til og med afsnit tre) Investeringer i alt indtil videre: 4.650.000 kroner Kilde: DR Kommunikation Vis mere Luk

Nye 'løver'

Mens en robotvirksomhed i 'Løvens Hule' ville være noget helt nyt, så skal seerne også vende sig til en to nye 'løver', som de mulige investorer kaldes, i 2019.

Nuværende uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers, har nemlig forladt programmet efter sin udnævnelse, og det samme er tilfældet med Birgit Aaby.

I stedet bliver der plads til to mænd i de potentielt lukrative stole. Det drejer sig om Jan Dal Lehrmann og Peter Warnøe.

Førstnævnte har ifølge DR været medstifter af Bilbasen og Benjamin Media, mens Peter Warnøe i dag driver kapitalfonden Nordic Eye, der bl.a. investerer i tech-virksomheder.

Tommy Ahlers og Birgit Aaby nåede at være med i tre sæsoner af 'Løvens Hule'.