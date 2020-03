Løvens Hule-profil i karantæne: Må ikke se sine døtre

Den 41-årige koncerndirektør i Freeway-koncernen, Mia Wagner, er sendt i coronakarantæne af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det oplyser forretningskvinden, der er kendt i den brede befolkning som en af 'løverne' i 'Løvernes Hule' på DR, på Instagram.

'Så blev det min tur', indleder hun sin video-optagelse med.

- Hvis jeg ser en smule træt ud, er det fordi klokken er lidt over 23.00, og jeg er blevet ringet op af Styrelsen for Patientsikkerhed, der har bedt mig om at gå i karantæne i de næste 14 dage, fortæller Mia Wagner, men der på skærmen er billeder af tre 'thumbs up' og teksten: 'jeg har ingen symptomer'.

Døtre kede af det

Det er noget, der berører hende dybt, kan man se og ikke mindst høre på optagelsen på Instagram, da hendes stemme knækker, mens hun fortæller:

- Det er jeg lidt ked af, for jeg har to søde døtre, der er meget, meget kede af at skulle undvære deres mor, siger hun og fortsætter:

- Men det betyder, at jeg er i færd med at pakke og om lidt skal jeg køre i sommerhus.

Det er uvist, hvorfor mistanken om Mia Wagners mulige udsættelse for coronasmitte er opstået, men Ekstra Bladet vil forsøge at få en kommentar fra forretningskvinden hurtigst muligt.