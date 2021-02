Loftet for kompensation bliver hævet

Et flertal i Folketinget har aftalt at hæve loftet for kompensation til selvstændige til 30.000 kroner om måneden, oplyser erhvervsminister Simon Kollerup (S)

Simon Kollerup har indkaldt til pressemøde tirsdag formiddag klokken 11, hvor han vil præsentere en ny politisk aftale om yderligere forbedring af hjælpepakkerne som følge af coronanedlukningen.

Og her har han netop præsenteret, at et flertal i Folketinget har besluttet at hæve loftet for kompensation til selvstændige til 30.000 kroner om måneden.

Helt konkret betyder det, at selvstændige fremover kan søge om 30.000 kroner om måneden. Hvis de har ansatte kan de søge om 33.000 kroner om måneden.

Selvstændige kan søge, hvis de opfylder en række krav herunder mindst 30 procents nedgang i omsætning.

Vi er der ikke endnu

Samtidig er det besluttet, at hvis restriktionerne forlænges til efter februar, vil hjælpepakkerne samt de målrettede puljer til erhvervs- og kulturaktiviteter også blive forlænget til og med 30. april 2021.

- Jeg er glad for, at vi i dag kan præsentere yderligere tiltag og hjælp for godt 9,5 mia. kr. til dansk erhvervsliv og særligt selvstændige og deres ansatte. Vi hungrer alle efter at kunne stå i den lokale tøjbutik og prøve tøjet på, spise en middag på en restaurant eller generelt bare ses i større selskaber.

- Men der er vi desværre ikke endnu. Det er vigtigt, at vi holder tungen lige i munden og ikke tager forhastede beslutninger, så vi ender i et scenarie med smitten ude af kontrol og endnu en nedlukning. Men regeringen er også dybt bevidste om, at nedlukningen har store konsekvenser for lønmodtagere og dansk erhvervsliv og særligt selvstændige og små virksomheder, siger erhvervsminister Simon Kollerup.