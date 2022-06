Lokal om skandalekok: - Man skal holde nallerne for sig selv

Ved du noget? Så kontakt journalisterne på lve@eb.dk - alle henvendelser behandles fortroligt

- Man skal holde nallerne for sig selv.

Den soleklare udmelding kommer fra en morsingbo, efter Ekstra Bladet søndag kunne afsløre, hvordan den anerkendte ejer af Sallingsund Færgekro og mangeårig samarbejdspartner med kongehuset, Jens-Peter Skov, i årevis har udsat sine unge, mandlige ansatte og elever helt ned til 16-års-alderen for seksuelt krænkende adfærd.

Jens-Peter Skovs navn fremstod velkendt for stort set alle, da Ekstra Bladet mandag besøgte gågaden i Nykøbing Mors. Alligevel overraskede det flere at se kroejerens ansigt på forsiden af avisen.

- Gud, det er jo vores kok derude. Det er jo Jens-Peter Skov, udbrød en 70-årig mand, der ikke havde set søndagens afsløring.

Andre i den halvtomme gågade fortalte, at der længe havde floreret rygter om den 64-årige restauratør. Flere ønskede dog ikke at stå frem.

- Jeg har ikke været på kroen, men jeg har hørt nogle sjove historier om ham, der har det. Man skal passe på med, hvordan man dømmer folk, men hvis det der er rigtigt, så er det jo ikke særlig godt for ham, siger Mikkel Olesen og kalder sagen for grotesk.

Mikkel Olesen undrer sig over, at Jens-Peter Skov har kunnet krænke unge drenge i årtier. Foto: René Schütze

Den mening er han på ingen måde alene om.

- Hvis man ikke har bedt om det, så er det jo et overgreb, og det med flasken, det er jo fuldstændig vanvittigt, siger Henrik Andersen om en episode, hvor den dengang 16-årige kokkeelev Andreas Jensen fik stukket en champagneflaske op bagi af Jens-Peter Skov.

En anden kvinde fortæller i forbifarten, at hun er skuffet over afsløringen på Sallingsund Færgekro.

Henrik Andersen fortæller, at han aldrig kommer til at støtte kroen igen. Foto: René Schütze

En god mand på øen

Enkelte tog dog den 64-årige Jens-Peter Skov i forsvar. En af dem var en 70-årig mand, som ikke ønskede sit navn frem.

- Jeg tager ham meget i forsvar. Han er faktisk et dejligt menneske. Han gør mange gode ting, og han gør meget for samfundet her på øen Mors, siger manden, der mener, at mange krænkelsessager er en storm i et glas vand.

Men nu har vi altså 17 ud af 23 medarbejdere, der står frem. Hvad tænker du om det?

- Ja, det er mange, og det er skrækkeligt, hvis det er sandt. Men jeg frygter meget, at man kan trække halvdelen af det fra, fordi det er oppe i tiden at bearbejde alle de sexkrænkelser, der er foregået, siger han og fortæller, at han nok fortsat kommer til at støtte kroen.

- Den ø her uden Sallingsund Færgekro, det er ikke godt. Vi skal ikke have flere lukninger af nogen art, det ville jeg være ked af, siger den 70-årige.

Den 70-årige mener fortsat, at Jens-Peter Skov gør meget for samfundet på øen. Foto: René Schütze

I en magtposition

Flere morsingboer påpeger Jens-Peter Skovs mangeårige samarbejde med kongehuset. En kvinde ved navn Gunhild peger på teksten 'han kan åbne mange døre for én' i søndagens avis.

- Det er lige præcis det der, det handler om, og det skal ikke ske nogen steder. Chefer skal være deres rolle bevidst, og de skal ikke udnytte, at de har magt, siger hun.

Tavshedskultur

Ifølge Gunhild har krænkelserne kunnet foregå i årtier, fordi der hersker en særlig 'tavshedskultur' på Mors. Det er mange af dem, som Ekstra Bladet taler med enige i.

- Det er jo skrækkeligt, for det er jo en tavshedskultur. Det er noget, man oplever gang på gang, siger Gunhild og værdsætter, at der nu bliver kastet lys over de utallige sexkrænkelser på kroen.

Gunhild fortæller, at hun kender flere tidligere elever på Sallingsund Færgekro. Foto: René Schütze

Selvom den 70-årige forsvarer Jens-Peter Skov er han enig i, at det kan være svært at tale om krænkelser på øen.

- Det er et lille lukket samfund, Mors. I de små, lukkede samfund er det ikke noget, man snakker om, hvis det foregår. Det fejer man ind under gulvtæpperne, siger han.