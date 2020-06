Lokal smitte-eksplosion i Solrød: - En anelse voldsomt

Solrød Kommune har på ganske kort tid oplevet en drastisk stigning i antal af coronasmittede borgere, siden det lokale værtshus Solrød Center Pub i slutningen af maj registrerede to smittede hos personalet

Det lyder måske ikke af så meget. Og så alligevel ...

Solrød Kommune har på ti dage oplevet en stigning af coronasmittede borgere med 51 procent. Kommunen havde 28. maj 49 smittede, men det tal steg 8. juni til 74.

Og selvom der godt og vel bor 23.000 mennesker i Solrød Kommune, er den sjællandske by lige nu den mørkeste plet på Statens Serum Instituts danmarkskort.

Det store spørgsmål er således: Hvorfor? Måske er tallet netop steget, efter at to af Solrød Center Pubs medarbejdere blev konstateret smittet med covid-19. Pubben lukkede straks efter modtagelsen af den besked, som de fik lørdag 30. maj. Det vides ikke, hvor medarbejderne er blevet smittet. Og derfor kan smittekæden ikke nødvendigvis være forbundet til det lokale værtshus.

Ekstra Bladet har besøgt byen, der trækker paralleller til det berømte afterskibar i Tyrol, hvor en bartender blev testet positiv og smittede mange danske skiturister.

Inge Aagerbek bor ikke i byen, men er vant til at komme og handle i Solrød. Foto: Aleksander Klug

Inge Agerbek, 70 år

- Jeg er ganske enkelt ikke bekymret over tallet. Jeg bor i Greve, så har godt nok ikke lige fået orienteret mig omkring smitteantallet her i Solrød. Smitten kan jo komme så mange forskellige steder fra, og folk ved jo ikke, at de er smittet.

- Men det lyder en anelse voldsomt, fortæller Inge Agerbek.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Erik Nielsen og hustruen har boet i Solrød i 54 år. Foto: Aleksander Klug

Erik og Annemette Nielsen, hhv. 74 og 77 år, er lettere chokerede, da Ekstra Bladet møder dem på bytorvet. De er begge iført mundbind, da Erik 'har noget med lungerne'. Han synes, at det er ærgerligt, at byen pludselig har fået så mange smittede.

- Solen skinner altid i Solrød. Det kort viser også en helt forkert farve, for vores kommune burde ikke være så mørk, men orange, fordi vejret altid er godt herude, griner Erik Nielsen.

- Vi kender ikke nogen af dem, der er smittede, heldigvis. Vi fandt ud af det via appen (Solrød Kommunes app, red.), siger hustruen Annemette Nielsen. De har begge boet i byen i 54 år og ikke oplevet noget lignende før. De fortæller, at de ikke slentrer rundt i byen så meget og kun handler, når de skal skaffe sig de fornødne varer.

Ole Hestehave, 72 år

Ole Hestehave er ikke fra Solrød, men han kommer ofte og køber ind i byen. Han har ikke hørt om den aktuelle coronasituation i kommunen, men siger, at han ikke som sådan ændrer adfærd af den grund.

- Jeg kommer tit i Solrød, og jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal gøre anderledes end det, jeg gør nu. Jeg holder afstand, fordi jeg har hjerteproblemer, forklarer Ole Hestehave, der til dagligt bor i Køge.

Alvorligt

Også byens borgmester, Niels Hörup, vil meget gerne forholde sig til den nye situation, som Solrød Kommune desværre er havnet i.

'Solrød Kommune har længe været en af de kommuner med færrest registrerede smittede, og at vi pludselig nu er i toppen af listen over antal nye bekræftede tilfælde af covid-19 pr. 100.000 indbyggere viser, hvor påpasselige vi alle fortsat skal være med at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger.'

'Vi har hele tiden taget situationen omkring covid-19 alvorligt, og kommunens medarbejdere har fuldstændig styr på Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger, som bliver fulgt i både bl.a. dagtilbud, på skoler og på hele vores sundheds- og ældreområde,' skriver borgmesteren i en mail til Ekstra Bladet.

Styrelsen for Patientsikkerhed er den myndighed i landet, der har til opgave at opspore coronasmitte i landet. Ifølge overlæge og konstitueret enhedschef Bente Møller er der ikke iværksat nogen kontaktsporing endnu i kommunen.

- Vi registrerer ikke personers arbejdspladser, som i dette tilfælde vil være Solrød Center Pub, og kan derfor ikke sige, om de to personer har været i kontakt med Den Myndighedsfælles Hotline om kontaktopsporingen. Vi er dog generelt opmærksomme på, hvis der skulle være mange smittede et sted, siger Bente Møller.