Lokale om danskere på Madeira: Det er egoistisk

Et dansk par er rejst til Madeira, selvom deres søn er smittet af coronavirus. Flere lokale kalder det egoistisk og uforsigtigt

14 dage i hjemmekarantæne skulle ikke komme på tværs af turen til Madeira.

I hvert fald ikke for et dansk ægtepar, som søndag valgte at rejse til den portugisiske ferieø, selvom de potentielt kunne være smittet med coronavirus.

P1 Morgen har sendt en reporter til Madeira, og ifølge ham er det danske par på alles læber dernede.

- De mennesker, jeg har været ude og tale med, for det er noget man taler om her på øen, de nævner ord som chokeret og egoistisk. De er jo enormt bange for, at der kommer nogen udefra og bringer en sygdom som coronavirus til øen, siger journalist Thomas Tjaerandsen i P1 Morgen.

En af dem, han har talt med, mener, at parret har handlet 'uforsigtigt' og skulle have tænkt sig bedre om. En anden siger, at de har sat befolkningen på øen i fare, fordi en stor del af befolkningen er ældre mennesker.

Ikke fundet

Thomas Tjaerandsen har ikke fundet det hotel, hvor danskerne er indlogeret, og han fortæller, at Udenrigsministeriet endnu ikke har bekræftet, at de faktisk opholder sig på øen.

Søndag berettede det portugisiske medie expresso.pt. og TV2 Lorry ellers, at danske sundhedsmyndigheder havde informeret de portugisiske myndigheder om, at det danske par var rejst.

Parrets søn ligger indlagt i Danmark, smittet med coronavirus, og de skulle egentlig have været i karantæne frem til 14. marts. I stedet er de nu i karantæne på deres hotel.

Ifølge Thomas Tjaerandsen har man ud over det danske par kun haft to personer på øen, som man formodede kunne være smittet. Det danske par skulle dog angiveligt ikke have symptomer.