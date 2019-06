Lokale opkøbte al øl i tysk by før nynazistisk fest

Lokale indbyggere, som var imod en nynazistisk festival i den østtyske by Ostritz i weekenden, opkøbte al den øl, der var i de lokale butikker. De var dermed med til at tørlægge arrangementet.

Forinden havde politiet fjernet forrådet af alkohol på festivalområdet, da en domstol havde nedlagt forbud mod alkohol på området.

Dermed måtte de mellem 500 og 600 deltagere klare sig gennem den højreekstreme festival 'Schild und Schwert' (Skjold og Sværd, red.) i Ostritz fredag og lørdag uden alkohol.

Politiet konfiskerede fredag 4200 liter øl og endnu 200 liter lørdag, hvorefter de lokale købte al øl op i nærliggende supermarkeder.

Tyskland er hjemsted for over 12.700 potentielt voldelige højreradikale, viser tal fra den interne efterretningstjeneste.

Politiker dræbt

Forbundskansler Angela Merkel sagde lørdag, at højreekstremismen stadig udgør en trussel, hvilket for nylig blev understreget ved et drab på en fremtrædende politiker.

- Højreekstremisme må bekæmpes uden tabuer, sagde Merkel, som understregede, at forbundsregeringen tager trusler fra højreekstreme 'meget, meget alvorligt'.

Skuddrabet på den tyske delstatspolitiker Walter Lübcke fra Merkels parti sendte tidligere på måneden en chokbølge gennem det konservative regeringsparti.

Den 65-årige Lübcke, der var regeringspræsident i Kassel og medlem af den tyske kansler Angela Merkels parti, CDU, blev fundet hårdt såret på terrassen i sin baghave i Istha nær Kassel kort efter midnat 2. juni. Han blev erklæret død to timer senere.

Lübcke havde ifølge tyske medier modtaget dødstrusler - muligvis som følge af politikerens liberale flygtningepolitik.

En 45-årig med højreekstreme holdning er anholdt, efter at hans dna blev fundet på stedet, hvor politikeren blev dræbt.

