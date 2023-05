Lokale supermarkeder tilbyder måske studenter ulovlige øl

Lokale Coop-butikker er muligvis i strid med reglerne, når de i opslag på Facebook tilbyder gratis øl til unge på studenterkørsel.

Det skriver TV2 og TV2 Østjylland.

Praksissen fra blandt andet SuperBrugsen i Hinnerup, på Søtorvet i Silkeborg og i Skanderborg er for nylig blevet kritiseret af Kræftens Bekæmpelse.

Organisationen er af den holdning, at unge i forvejen har problemer med at administrere deres alkoholindtag.

Nu får butikkerne også kritik fra Alkoholreklamenævnet, der afgør klager om markedsføring af alkohol i Danmark.

- Vi er blevet opmærksomme på den kampagne, flere dagligvarebutikker har gang i, og nu vil vi vurdere, om sagen skal tages op i nævnet, for det er i strid med vores retningslinjer at målrette alkoholmarkedsføring mod unge studenter, siger sekretariatschef Lea Kholghi Frederiksen til TV2 Østjylland.

Markedsføring af alkohol må ifølge TV2 ikke rettes mod unge på gymnasier eller handelsskoler - også selv om de er over 18 år.

I flere opslag på Facebook kan man læse, at supermarkederne vil hjælpe studenterne med at fejre huen ved at tilbyde dem gratis øl.

Men hvis markedsføringen bliver vurderet til at være i strid med retningslinjerne, vil butikkerne ifølge TV2 blive bedt om at rette eller slette deres opslag.

Sagen kan dog også blive sendt videre til ombudsmanden, mens det også kan føre til politianmeldelse og bødekrav som set før.

Informationsdirektør i Coop, Jens Juul Nielsen, siger til TV2, at koncernen ikke har noget med de lokale butikkers markedsføring at gøre.

De lokale butikschefer i Hinnerup og Silkeborg har ikke ønsket at udtale sig over for mediet.