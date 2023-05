Lokalt nedrivningsdrama: Nu involveres tre ministre

En dramatisk sag om nedrivningen af et bevaringsværdigt hus i Næstved får nu lokalpolitikerne til at inddrage Christiansborg

En række lokalpolitikere i Næstved Kommune vil nu inddrage tre ministre i en højspændt sag om nedrivning af et bevaringsværdigt hus i kommunen.

Det skriver sn.dk.

Ejeren af det bevaringsværdige hus, Nicolai Bossen, blev 3. juledag 2021 tiltalt for bevidst at have revet huset ned, og der var derfor lagt op til et retsligt efterspil.

Grundet sygdom hos anklagemyndigheden blev retssagen dog udsat på ubestemt tid, men sidste uge kom det så frem, at sagen var blevet afsluttet uden retssag.

Ifølge den sjællandske avis har Nicolaj Bossen nemlig erklæret sig skyldig og betalt bødeforelægget på 100.000.

Appel til Christiansborg

Men det er ikke nok for lokalpolitikerne i Plan-, Teknik-og Lokaldemokratiudvalget, der nu sender en appel til kirkeminister Louise Schack Elholm (V), boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og miljøminister Magnus Heunicke (S) om at den slags sager skal føres i offentligheden.

De ser nemlig et bødeforlæg som en alt for lav straf.

- Det er mig helt ubegribeligt, at vores system ikke er bedre indrettet til at straffe bevidste lovovertrædelser. Og der skal ikke være tvivl om, at vi i udvalget kommer til at følge det videre forløb, siger udvalgsformand Marianne Olsen (S) til sn.dk.

Chokerende nedrivning

Kommunen havde i oktober 2021 givet afslag på Nicolai Bossens ansøgning om nedrivning af huset, selvom huset ifølge ham var i 'exceptionel' dårlig stand.

3. juledag opdagede chokerede naboer så, at en gravko var i færd med at rive huset ned, og politiet og kommunen blev kontaktet.

Nedrivnings-firmaet fik et strakspåbud om at stoppe, men da mørket faldt på gik de i gang igen.

Nicolaj Bossen har tidligere forklaret overfor politiet, at resten af huset skvattede sammen af sig selv efter tagrenoveringen med gravko, og at han dermed havde overholdt strakspåbuddet, skriver sn.dk.