Lokkede kunder kort før konkurs: - Uansvarligt og uetisk

Hverken på hovedkontoret i Søborg, i villaen i Klampenborg eller på luksusgodset i Sydsverige har det været muligt at finde Mette og Bengt Sundstrøm . I håbet om at få svar på en række presserende spørgsmål tog Ekstra Bladet derfor til Sydfrankrig, men heller ikke her, på deres luksuriøse vinslot, var det kulørte Lauritz.com-ægtepar at finde

'Sælg varer til 0% i salær'.

Sådan lød overskriften på en Lauritz.com-kampagne, som kørte i slutningen af juni måned. Den blev annonceret både i et nyhedsbrev og på deres hjemmeside, kort før auktionshuset gik i rekonstruktion og efterfølgende indgav en konkursbegæring.

Bag kulisserne tyder noget på, at den økonomiske situation længe før rekonstruktionen har været alvorlig. Det betød blandt andet også, at hovedaktionær og stifter Bengt Sundström i 2019 pantsatte sit eget vinslot, Cháteau Vignelaure.

Derfor er det også mærkværdigt, at Lauritz.com kort inden udmeldingen om rekonstruktion kørte denne særdeles favorabel kampagne.

Sådan så kampagnen ud i et nyhedsbrev, der blev sendt ud til Lauritz.com's kunder. Der blev også reklameret for kampagnen andre steder. Blandt andet på deres hjemmeside. Foto: Lauritz.com/Screendump

Helt uden gebyr

Kampagnen indebar, at alle varer, som blev vurderet til over 5000 kroner, ville blive hentet, vurderet og solgt helt uden gebyr i perioden 20. juni til 4. juli. Altså selvsamme periode, hvor virksomheden endte med at søge rekonstruktion.

Mens en sådan kampagne måske er god til at få kunder i butikken, når økonomien er god, er det dog en bemærkelsesværdig idé, når der ikke engang er råd til at betale de nuværende kunder tilbage.

- Jeg synes, at det er svært at forestille sig, at den kampagne er udtryk for andet, end at de (Lauritz.com, red.) har spekuleret i at få noget mere likviditet ind og få nogle flere penge ind i kassen til at dække det store sorte hul, siger Mads Reinholdt, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk, til Ekstra Bladet.

- Det er bare meget kortsigtet og meget uansvarligt.

Direktør i Forbrugerrådet Tænk Mads Reinholdt. Foto: Forbrugerrådet Tænk

Uetisk adfærd

Selvom det ikke er muligt at kortlægge den faktiske intention bag kampagnen som udefrakommende, mener Forbrugerrådet Tænk, at den er kritisabel.

- Vi kan ikke afvise, at de rent faktisk har tænkt, at det er en god kampagne for at få gang i salget. Men så er det jo supervigtigt, at de har en måde at isolere købssummen på, så den ryger tilbage til sælgeren. Men det har de jo ikke haft, siger Mads Reinholdt.

Mads Reinholdt fortalte tidligere til erhvervsmediet Finans, at det nu er op til Lauritz.coms kurator at afgøre, om der kan være et ansvar, og hvem det skal tillægges. Ifølge ham er denne kampagne imidlertid i forlængelse af, hvordan Lauritz.com tidligere har handlet.

- Denne adfærd er uansvarlig og uetisk, fordi der efterhånden er meget, der tyder på, at de har brugt kundernes penge til at holde virksomheden kørende, siger han.

- Det vil svare til, at en ejendomsmægler begyndte at bruge pengene, som en hussælger skulle have af en køber. Det ville jo være fuldstændig utænkeligt.

Ekstra Bladet har forelagt kritikken for Bengt Sundstrøm, der indtil for kort tid siden var ejer og bestyrelsesformand for Lauritz.com, men han har endnu ikke besvaret henvendelsen.

