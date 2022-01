Lokker med falsk afføring

For at få uglerne til at føle sig hjemme, har nogle forskere plantet falsk uglelort i fuglenes nye hjem

Gå aldrig ind på en restaurant, hvis den er helt tom.

En tommelfingerregel ugler åbenbart også lever efter.

Det har givet forskere hovedpine, da man har forsøgt at flytte truede ugler til sikrere områder.

I en mission for at få uglerne til at føle sig hjemme i de nye sikre omgivelser, har forskere tyet til at plante falsk uglelort, så fuglene tror, at de flytter ind i et eftertragtet område.

Ifølge NBC News havde man ad flere omgange forsøgt at flytte uglerne fra meget beboede områder som Silicon Valley og det sydlige Californien til beskyttede områder.

Men hvis uglerne ikke tror, at der bor andre ugler i området, gider de ikke flytte ind.

Så for at få uglerne til at blive hængende, har forskerne blandt andet afspillet uglelyde og plantet falsk uglelort, som simpelthen bare er hvid maling.

Og det ser ud til at virke.

Uglerne der går op i at have naboer er prærieugler. Prærieugler er ekstroverte og elsker selskab. De har deres huler i jorden, og i den forbindelse er det smart at være mange, når man skal beskytte ungerne mod rovdyr som prærieulve eller slanger.

Der er love, der forbyder at slå uglerne ihjel, men der er ikke love, der beskytter deres habitat. Og bestanden af prærieugler er faldet en tredjedel siden 1965, fordi de mister deres hjem til bebyggelse.