Lokker med nul kroner i husleje

Et ejendomsselskab i Risskov vil rigtig gerne have afsat deres lejligheder. Så gerne at de vil belønne nye beboere med gratis husleje

Ejendomsselskabet Engparken Risskov har fået en god idé. De vil fylde deres tomme lejligheder ud ved at lade folk bo der gratis de første tre måneder. Det skriver Lokalavisen Aarhus.

I Engparken Risskov har de både to, tre og fire-værelseslejligheder, og det er mest sidstnævnte, som stadig står ledige. Men dem har ejendomsselskabet nogle særlige planer med. Blandt andet at de kan blive til såkaldte ollekoller, bofællesskaber for ældre mennesker.

- Vi gør det muligt for unge mennesker uden opsparing at kunne leje dem, fordi vi tilbyder de første måneder med gratis husleje. Det kan også være, at man skal have solgt et hus, og så hjælper de tre måneders husleje, siger Betina Dalskov, ejendomsadminstrator i boligselskabet til Lokalavisen Aarhus.

Udbud og efterspørgsel

I Engparken Risskov er man ikke de første til at få den fikse at hive kunder ind i butikken med gratis husleje. Det er sket før, blandt andet lokkede et boligselskab i Aalborg i 2018 tilsvarende med tre gratis måneders husleje.

Dengang vurderede en ekspert over for TV2, at et sådant tiltag simpelthen mest skyldes, at konkurrencen presser selskabet.

- Der er jo bygget rigtig mange lejeboliger i Aalborg de seneste år. Det handler om udbud og efterspørgsel, sagde Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videncenter, dengang til TV2.

Engparken Risskov har stået færdig siden kort inden sommerferien. De fleste af de ledige 4-værelseslejligheder vil ifølge selskabets hjemmeside komme til at koste et sted mellem 11.000 og 13.700 kroner månedligt, så snart de gratis dage er forbi.