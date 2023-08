Lokomotivfører i opråb: Lad nu være!

- Jeg når det ikke.

Det var den første tanke, der ramte lokomotivfører Helene Sivebæk-Olsen, da hun 31. juli med ét måtte trække hårdt i S-togets nødbremse.

Få øjeblikke inden var toget på vej ind på Nørreport Station, da hun fra sin plads pludselig fik øje på en mand, der stod ved kanten af perronen. Han viftede vildt med en paraply og en telefon, hvor blitzen var slået til.

Da indså Helene, at noget måtte være galt. Hun fik standset toget og så en mand kravle uskadt op fra skinnerne. og selvom hun nåede at bremse, blev hun ramt af en massiv følelse af chok.

Se ham i øjnene

- Det hele foregik lidt i slowmotion, fortæller den 27-årige lokomotivfører til Ekstra Bladet her godt og vel tre uger efter episoden.

Lidt tid efter episoden fik Helene Sivebæk-Olsen et behov for at forsøge at finde 'paraplymanden', der havde fået hende til at stoppe toget i tide.

- Jeg havde brug for at møde den her mand, der tog handling. At se ham i øjnene og sige ordentligt tak. Jeg synes jo, at han gjorde noget ekstraordinært.

Derfor delte lokomotivføreren en efterlysning med Instagram-profilen Anders Hemmingsen. Og så gik den viralt.

'Han kravlede ned på skinnerne'

For Ejvind Vøgg var det også en helt almindelig sen eftermiddag. Han var på vej hjem fra arbejde og talte i telefon med sin kone om, hvem der skulle hente børnene.

- Så ser jeg pludselig en mand, der hopper ned på skinnerne på Nørreport Station, fortæller Ejvind Vøgg, der er seniorchefkonsulent i Dansk Industri.

Han forsøgte først at hjælpe manden op, der bakkede væk. Ejvind kastede derefter et blik op på informationstavlen og så, at der var ét minut, til det næste tog kom.

- Jeg ved, at jeg har maksimalt 60 sekunder, og det er umuligt at få ham op, hvis jeg hopper ned.

- I stedet går jeg hen mod det sted, jeg ved, toget vil komme fra. Jeg tager min telefon op og tænder for blitzen. Da toget svinger om hjørnet, begynder jeg at vifte med den og min paraply for at få førerens opmærksomhed, fortæller han.

I starten så det ud til, at toget fortsatte uførtrødent. Det var så tæt på, at det næsten ramte hans viftende paraply. Men så fik han endelig øjenkontakt med lokomotivføreren - med Helene.

Hun trak i nødbremsen.

- Det eneste, der går igennem mit hoved, mens det her står på, er, at det skal bare stoppes, det tog, fortæller Ejvind Vøgg.

Efterlysningen

I dagene efter episoden var Ejvind med egne ord ikke særlig påvirket af episoden, men tænkte dog, at han godt kunne tænke sig at hjælpe Helene med at bearbejde det, der skete.

- Jeg går jo hen til hende bagefter og kan se, at hun er rystet. Og nogle gange er den bedste at tale noget igennem med den, man har gennemlevet det med, fortæller han.

Senere opdagede han, at Helene havde efterlyst ham på Anders Hemmingsens Instragram-profil. De kom i kontakt med hinanden, og torsdag i denne uge mødte de hinanden for første gang, da de medvirkede i 'Aftenshowet'.

Mens Helene mener, at Ejvind gjorde noget ekstraordinært den sommerdag, er han af en anden overbevisning.

- Jeg føler jo, at jeg har gjort, hvad enhver anden ville have gjort i den situation, siger han.

Ejvind Vøgg mener, at især hans store kendskab til førstehjælp gjorde ham i stand til at holde hovedet koldt. I førstehjælp er første 'trin' nemlig at standse ulykken og skabe sikkerhed.

- Så hvis man er i tvivl om, hvordan man ville reagere i sådan en situation, er mit budskab, at det er godt at øve sig på sin førstehjælp. Det er med til at skabe en robusthed, at man ved, at man er klar til at træde til, hvis noget sker, siger han.

Helenes opråb

Selvom det for Helene Sivebæk-Olsen var chokerende næsten at ramme nogen, mens hun kørte, var det langtfra overraskende, at hun kom ud for situationen.

- Det er en kendsgerning ved jobbet, at de her ting kommer til at ske for en. Jeg tænker tit på det, når jeg er på arbejde. Så kigger jeg lige ned på styrebordet og gennemgår, hvad jeg skulle gøre, hvis det skete. Så jeg er klar, fortæller hun.

- En af de mest positive ting, jeg har taget med mig fra det her, er, at jeg har fundet ud af, at jeg reagerer hurtigt. Det er en rigtig god ting at have med sig videre. For det kommer 100 procent til at ske igen.

Helene Sivebæk-Olsen fortæller om oplevelsen, fordi hun gerne vil dele et budskab.

- Først og fremmest: Hold jer nu væk fra skinnerne. Det gælder også dem, der bare krydser dem, fordi de tænker, det er ufarligt, siger hun.

Dernæst:

- Skrid ind, når noget sker. Det er vigtigt, at man hjælper, hvor man kan, og at man ikke tænker, at det er der nok nogle andre, der gør.