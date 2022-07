London frygter dødsfald i varmen: Udleverer solcreme

Londons borgmester reagerer nu på den hedebølge, der er på vej mod millionbyen. Hjemløse får udleveret solcreme, vand og gode råd til at undgå den varme, der ventes at slå alle rekorder

Solcreme, vand og gode råd.

Londons borgmester, Sadiq Khan, gør nu nødberedskabet klar, inden Storbritannien bliver ramt af en 'ekstrem hedebølge' i næste uge.

Og i første omgang målrettes indsatsen mod de, der bor på gaden.

Beslutningen kommer efter, at de britiske meteorologer Met Office fredag udsendte et varsel om livsfare, en såkaldt danger-to-life-warning.

Det skriver The Guardian.

Første gang nogensinde

De britiske myndigheder har for første gang i rigets historie udsendt 'rød alarm' med varsel om 'ekstrem hede' på mandag og tirsdag.

Det er samtidig første gang, at briterne kan læse om '40 grader' i en vejrudsigt.

Hedebølgen frygtes at få fatale konsekvenser med tabte menneskeliv til følge. Det britiske sundhedsargentur frygter nemlig, at selv raske mennesker kan blive syge eller dø, og ikke blot højrisikogrupper.

Annonce:

Høje chancer for rekord

Fredag kunne meteorologerne fortælle, at der er 80 procent sandsynlighed for, at varmen i næste uge slår den nuværende varmerekord fra 2019.

Dengang målte man temperaturen 38,7 grader i Cambridge Universitys botaniske have 25. juli 2019.

Det britiske sundhedsagentur har øget sit beredskab til et niveau, hvor de nu er klar til en national nødsituation. Det sker, når en hedebølge er så alvorlig, at raske mennesker ligeledes kan blive syge eller dø - ikke kun højrisikogrupper.

I første omgang gælder varslingen om ekstrem varme mandag og tirsdag.