London går i højeste beredskab

London har nået et så højt niveau af nye coronatilfælde, at den britiske hovedstad nu rykker op på det såkaldte niveau tre i det system, der er indført for at bremse coronasmitte.

Det siger sundhedsminister Matt Hancock i en tale i det britiske Underhus mandag.

Nye restriktioner træder i kraft i London onsdag morgen, siger Hancock ifølge Reuters.

Højeste niveau

Niveau tre er det strengeste i det britiske tre-trins system af tiltag for at stoppe smittespredning.

Indtil videre har byen befundet sig på niveau to. Den primære forskel mellem de to niveauer er, at barer og restauranter gerne må holde åbent under visse betingelser på niveau to.

På niveau tre skal de derimod lukke ned og må kun må servere takeaway.

Der kommer også yderligere sociale restriktioner, mens arbejdspladser og skoler får lov til fortsat at holde åbent.

Under niveau to må folk ikke mødes med nogen, som ikke er fra deres egen husstand, indendørs. Udendørs må de mødes med en gruppe på op til seks personer.

Under niveau tre må folk hverken mødes med nogen, som ikke er fra deres egen husstand, indendørs eller til langt de fleste arrangementer udendørs.