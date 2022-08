Lone bestjålet på hospital: - Usselt!

Har du haft en lignende oplevelse? Skriv til journalisten her.

En ulykke kommer sjældent alene. Det er en talemåde, som for kræftsyge 71-årige Lone Rafn i den grad har vist sig at være sand.

En lørdag i midten af juni er Lone Rafn igen indlagt på Herlev Hospitals kræftafdeling, og mens hun er indlagt, tikker endnu en ubehagelig besked ind: Der har været indbrud i hendes lejlighed.

- Hun ligger ned på alle måder, og at man så også skal udsættes for at blive bestjålet, når man er allermest sårbar, det simpelthen så lavt og så usselt, siger Lone Rafns datter, Line Rafn-Hjelvang.

Medicin, arvesmykker og kontanter. Lejligheden er strippet for værdier, men døren til lejligheden er ikke brudt op. Tyvene har låst sig selv ind med Lone Rafns egen nøgle, som havde ligget i hendes store taske på hospitalsstuen på 17. etage.

- Hvor ond kan ond være? Hvordan kan man overhovedet finde på at have en tanke om at pådutte folk, der i forvejen er i smerte, mere smerte?, siger Lone Rafn.

Lone Rafn har en sjælden og alvorlig kræftform, så hun er hyppig gæst på Herlev Hospital. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Var der dagen før

Det er Line Rafn-Hjelvang, som giver sin mor beskeden den lørdag aften. Hun har selv været i lejligheden aftenen forinden, fordi hendes bonussøster skal låne den.

Da hun forlader lejligheden, sikrer hun sig, at hun har sin nøgle med og tænker ikke mere over det, før hendes telefon ringer dagen efter.

- Øh Line, da du gik fra lejligheden i går, havde du så efterladt alle skufferne åbne?, spørger bonussøsteren i røret.

- Nej, svarer hun.

- Så tror jeg altså, at der har været nogen her, fordi alle skuffer er åbne, og der ligger en helt masse ting udover det hele, lyder beskeden i røret.

Line Rafn-Hjelvang kører straks mod lejligheden i Ålsgårde, og hun ankommer kort før den politibetjent, hendes bonussøster har sendt bud efter.

Line Rafn-Hjelvang tog dette billede af sin mors tomme smykkeæsker efter indbruddet. Privatfoto

Helt ulykkelig

Betjenten går i gang med at sikre tekniske spor i lejligheden. Han børster rødt pulver på fingeraftrykkene, mens Line Rafn-Hjelvang ringer til sin mor med beskeden om, at hendes lejlighed er endevendt, og at der ligger tomme æsker, som en gang var fyldt med familiens arvesmykker, spredt udover gulvet.

- Hun bliver selvfølgelig helt ulykkelig, husker Line.

- Spørg lige din mor, om hun har sin nøgle, siger betjenten i baggrunden, mens Line Rafn-Hjelvang har sin mor i røret.

Lone Rafn begynder at lede i sin taske på hospitalssengen i Herlev. Hun vender den på hovedet og roder alt igennem. Hurtigt står det klart, at det ikke kun er nøglerne, der mangler. Pungen er også væk.

- I hendes pung ligger der jo også hendes sygesikringskort med hendes adresse, siger Line Rafn-Hjelvang.

Stjålet fra hospitalet

Tidligere på dagen har Lone Rafn flyttet hospitalsstue. Da de lørdag aften gennemgår hændelsesforløbet, bliver konklusionen, at pungen og nøglerne højst sandsynligt er forsvundet i det tidsrum, hvor moderen har flyttet stue.

På det tidspunkt har Lone Rafn været indlagt på hospitalet i en uges tid.

- Det er det, der gør det lidt ekstra ulækkert, synes jeg. Når der kommer nogle folk og snuser rundt på afdelingen og ved, at de mennesker, der ligger indlagt her, typisk ligger på hospitalet i lang tid, siger datteren.

- De må have undersøgt, at den lejlighed står tom. De har været grundige - og hurtige, tilføjer hun.

Meget uforstående

Lone Rafn er ikke alene om at være blevet bestjålet på Herlev Hospital.

- Det sker desværre, at kriminelle finder vej til vores hospital og stjæler værdigenstande fra eksempelvis patienternes stuer, udtaler René Priess, der er vicedirektør på hospitalet.

Vicedirektøren oplyser endvidere, at hospitalet gør, hvad de kan for at undgå tyverier, og de tilbyder blandt andet skabe til værdigenstande. Derudover aflåses hovedparten af hospitalets indgange klokken 18.00, og der er videoovervågning på enkelte afdelinger.

- Der er ingen tvivl om, at tyveri er utrygt for den enkelte patient eller pårørende, og vi er meget uforstående over for, hvordan kriminelle kan retfærdiggøre at stjæle fra mennesker i en sårbar situation, siger han.

René Priess understreger samtidig, at han ikke mener, at tyverier er et generelt problem på Herlev Hospital, og at patienter og pårørende trygt kan opholde sig på hospitalet

- Antallet af tyverier er meget lavt i forhold til antallet af patienter og pårørende, der hver dag er indlagt eller til et ambulant tilbud hos os, lyder det fra vicedirektøren.

Hele lejligheden var endevendt, da Line Rafn-Hjelvang ankom den aften i juni. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Uretfærdigt og tarveligt

For Lone Rafn har særligt efterspillet af indbruddet været uoverskueligt. Nye nøgler, nye kort og betalingsaftaler, der skulle ændres.

- Når man gør sådan noget, når man tager noget fra nogen mennesker, så ruller der nogle dominobrikker, og det er over for patienter, som i forvejen er så svage og så tyndhudet, at man gør det her, siger hun.

I tiden efter indbruddet blev selv de mindste ting besværlige. Hun måtte låne kontanter til at købe medicin og dørspionen, som hun aldrig har brugt, blev tjekket hyppigt.

- Det virker bare så helt usandsynligt uretfærdigt og tarveligt, så ordet tarveligt pludselig får en helt anden meningen, siger Lone Rafn.

Hendes datter tilføjer:

- Det er fuldstændig urimeligt, at et menneske skal så mange ting igennem.

Det er uvist, hvor mange gerningsmænd der står bag tyveriet. Tyvene er ifølge familien endnu ikke fundet.