Lone Dybkjær havde uhelbredelig lungecancer

Lungecancer er en lumsk sygdom, fordi lungerne er et stort organ, hvori en tumor kan sidde i ro og mag og vokse sig stor, før den opdages.

Nogle tumorer er meget langsomt voksende, mens andre udvikler sig hurtigt. Fælles er, at de ofte opdages for sent.

- Jeg kan ikke udtale mig om Lone Dybkjærs lungecancer, dels kender jeg ikke hendes forløb, dels er der flere typer af lungecancer, men jeg kan sige, at det er en af vores alvorligste sygdomme, og at den kan være svær at fange, forklarer overlæge Anita Rath Sørensen Hospitalsenhed Vest.

Anita Rath sidder med udredning af lungecancer på sygehuset i Holstebro samt med den palliative (lindrende) behandling på sygehuset i Herning.

Fakta om lungecancer De hyppigste symptomer En kræftknude i lungerne har som regel vokset i lang tid - måske over et år - før den giver symptomer, og symptomerne kan variere fra person til person. De hyppigste symptomer hos mennesker med lungekræft er: Hoste i mere end seks uger. Ses hos cirka 70 pct. Hoste blodigt slim op. Ses hos cirka 40 pct. Åndenød. Ses hos cirka 40 pct. Smerter i brystet. Ses hos cirka 35 pct. Generelle symptomer er træthed, svedtendens, appetitløshed og vægttab. Ses hos mere end 30 pct. Hæshed. Ses hos cirka fem pct. Symptomerne kan forekomme hver for sig eller flere sammen. Antal tilfælde årligt (2016-tal): Mænd: 2350 Kvinder: 2308 Kilde: Kræftens Bekæmpelse

- Opdages tumoren i tide, kan en operation komme på tale. Nogle kan også have god effekt af kemoterapi, mens andre tumorer reagerer godt på stråler. Men har kræften først bredt sig, så der er metastaser til andre dele af kroppen - typisk lever, knogler og lymfer, er helbredelse i mange tilfælde ikke mulig. Herefter bliver der tale om livsforlængende behandling, tilføjer hun.

Lone Dybkjær fortalte i Ekstra Bladet før jul, at hun have problemer med at sove, at hun havde en voldsom rå hoste, og at det kneb med at trække vejret frit.

Det er ifølge Anita Rath typiske symptomer.

- Det vil ofte være smerterne, som forstyrrer søvnen - ligesom tumoren forårsager den irritative hoste og besværede vejrtrækning. I mange tilfælde vil der kunne gives medicin, som kan lindre generne, understreger overlægen.

Lone Dybkjær er død

I dag skræddersyes behandlingen til den enkelte patient.

- Der sker meget positivt på lungecancer-området. Det er et af de felter, der udvikler sig meget i øjeblikket. Derfor er der ingen tommelfingerregler med hensyn til, hvor længe man kan leve med sygdommen, eller hvilken behandling der virker bedst hvornår, påpeger Anita Rath Sørensen.

Hvert år får op imod 5000 konstateret lungecancer, og langt de fleste er rygere.