Lone har dræbt over 50 rotter med simpelt middel

Rotte-sæsonen står snart for døren og i takt med, at vejret bliver koldere, rykker rotterne ind i de danske hjem.

Det fortæller rotte-ekspert og teknisk chef hos Rentokil, der netop beskæftiger sig med at fjerne rotter i hele Danmark, Claus Schultz, til Ekstra Bladet.

- Det er her i november, at vi begynder at se rotterne flere steder. De har haft gode muligheder for at overleve i naturen indtil videre, fordi de har kunnet spise godt og finde ly, men nu er det snart for koldt for dem, fortæller han.

Hos Fyens Stifttidende har den mulige udfordring med rotter fået avisen til at spørge læserne, hvordan de bedst sikrer sig mod de pelsklædte skadedyr, og hvad man skal gøre, hvis man er så uheldig at få besøg.

Lone Clemmensen er en af dem, der har reageret og fortæller, at hun har fået bugt med over 50 rotter og mus ved at bruge et meget simpelt trick.

Ifølge kvinden fra Haarby skal man bare købe en almindelig fælde og herefter fylde den med nutella, så er det nemt at fange skadedyrene.

- Den bedste madding til rottefælder er Nutella eller den billigere erstatning, der er lige så god. Det kan de simpelthen ikke stå for. Vi har aldrig fanget så mange, som vi har de sidste to år. Der er mus og rotter, når vi bor på landet, forklarer hun til avisen.

Noget velkendt virker

Og det kan rotte-eksperten Claus Schultz sagtens nikke genkendende til.

- Det er klart et af de midler, man kan bruge. Men det, man skal huske med rotter, er, at de går i fælderne, når de er vant til nye objekter i deres naturlige omgivelser.

Ifølge ham er det nemlig oftest sådan med rotter, at hvis det, der er i fælden, er noget, de har været vant til at få, så går de nemmere i.

- Vi havde en sag i en biograf, hvor de havde prøvet med al mulig lokkemad i fælderne, og på et tidspunkt tænker vi så, hvad er det, der altid er i en biograf? Popcorn. Så vi fjernede alle popcorn i biografen, men lagde nogle i fælderne, og så fik vi dem, fortæller han.

Den bedste madding i private hjem er ifølge eksperten dog noget, man nemt finder og som sidder fast.

- Vi er også meget glade for at bruge rosiner, fordi de kan masses ned på fælden, og de afgiver en sød lugt, fortæller han.

Forskellige midler til forskellige rotter

Men det er dog vigtigt at understrege, at mange midler kan være brugbare.

- Hver rotte er faktisk forskellig, men nutella er et godt husholdningsmiddel at bruge, fordi det sidder fast og er nemt at bruge, lyder det.

Claus Schultz har også et par gode råd til alle husejere, når nu sæsonen med rotter er lige på trapperne.

- Pas på, der ikke er noget, de kan spise. Det kan være rigtig fint at fodre fuglene i haven, men man skal være sikker på, at det er dem, der får det. Man skal lade være med at gøre det attraktivt for rotterne at komme til ens hjem. Selvfølgelig skal man også huske at tjekke for huller i huset, og at risterne sidder ordentligt fast inde i huset.

Hvis rotterne først finder ly og mad, kan det nemlig være meget svært at få dem ud igen.