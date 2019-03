Lones hvalp slæbt langs fortovet af knallert: Brækkede nakken

Da Lone Kallehauge gik en tur med sin hund mandag aften, havde hun aldrig regnet med, at det skulle blive sidste gang.

Lones hund døde nemlig samme aften på tragisk vis.

- Det er måden, som det skete på, der er så forfærdeligt. Jeg kan slet ikke hvile nu. Jeg kan hele tiden høre min hund skrige, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Foto: Privatfoto/Lone Kallehauge

53-årige Lone fra Hirtshals havde længe drømt om at få hund. Hun spinkede og sparede, så hun endelig kunne købe en hund. I november købte hun den otte uger gamle mops/gravhunde-krydsning, som hun døbte Mops.

Lone og Mops gik ture, legede og hyggede sig.

Men det ændre sig mandag aften.

Ligesom så mange gange før skulle Mops luftes, inden den skulle krybe til køjs.

Da de endelig kom hjem, valgte Lone at tjekke sin postkasse, som står foran boligen ude på fortovet.

- Min hund legede og hoppede rundt om mig. Den var stadig i kort snor, så den ikke løb ud på vejen.

- Så hørte jeg en knallert. Jeg tænkte ikke, at den var tæt på os, da vi stod på fortovet. Det hele gik så stærkt, og knallerten var pludselig lige bag mig. Hundesnoren blev flået ud af min hånd, og den satte sig fast på knallerten. Jeg vendte mig om, og så hørte jeg min hund skrige. Jeg begyndte at råbe, da hunden blev trukket bag knallerten, siger Lone Kallehauge.

Trods Lones råb sker der ingenting.

- Knallerten fortsatte ned ad fortovet, og min hund blev stadig slæbt bag den. Føreren af knallerten kørte ned ad en sidevej. Jeg kunne ikke høre min hund skrige mere. Der var helt stille. Jeg løb efter den, men da jeg nåede ned til sidevejen, kunne jeg hverken se min hund eller knallerten, fortæller Lone.

Lone bor i Hirtshals i Nordjylland. Foto: Privatfoto/Lone Kallehauge

Lone Kallehauge prøvede ihærdigt at finde sin hund, men den var væk.

- Jeg gik rundt græd og kaldte på min hund. Jeg prøvede at lytte efter lyden af min hund.

- Efter en halv time fandt jeg min hund ligge ved en tankstation. Jeg styrtede hen til den. Jeg håbede, at jeg kunne nå at få den til dyrlægen. Men jeg så, at hundesnoren havde viklet sig stramt rundt om dens hals. Jeg samlede Mops op. Den var død, siger hun.

Selvom Lone godt vidste, at Mops var død, håbede hun, at den stadig kunne reddes.

- Jeg skyndte mig hjem, hvor min voksne søn befandt sig. Han sagde, at det ikke gav mening at tage den til dyrlægen. Mops var død, og den havde brækket nakken, fortæller hun.

Både Lone og sønnen havde svært ved at forstå, hvad der lige var sket.

- Jeg ringede til politiet, som sagde, at det var en trist historie, men de ville skrive det ned. Mere kunne de ikke gøre ved det, siger Lone Kallehauge.

Foto: Privatfoto/Lone Kallehauge

Hvem gjorde det?

Lone har ingen idé om, hvem føreren af knallerten er, eller hvorfor personen ikke stoppede med det samme.

- Personen bar mørk beklædning og en sort hjelm. Det er så uvirkeligt og umenneskeligt. Jeg finder aldrig ud af hvem det er.

I dag håber Lone, at hendes forfærdelige oplevelse kan være med til at sprede et budskab.

- Jeg håber, at min historie kan hjælpe med, at folk skal forstå, at hunde hører til på græs og fortov, og at bilister skal være på vejen. Folk skal tænke sig om, siger hun.

Til spørgsmålet om, hvad Lone Kallehauge nu vil gøre, fortæller hun:

- Jeg får heller ikke nogen hund foreløbig. Det er meget dyrt.

Mops blev fem måneder gammel.

Nordjyllands Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at de har været i kontakt med Lone Kallehauge.