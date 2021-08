Lort i populær skov: Motionister skider hvor de vil

Der er for mange, der skider i skoven ved det udendørs træningscenter 'Fitness i det fri' i Risskov, Aarhus.

Det fortæller Andy Thomas, der er afdelingsleder for Grønne Områder i Aarhus Kommune.

- Problemet er, at folk, rent ud sagt, skider i en af Danmarks mest benyttede skove. Det er meget uhensigtsmæssig og ret ulækkert. Det ser ud til, at det sker, når de er ude at træne på fitnesspladsen i den sydlige ende af Risskov, da det er i umiddelbart nærheden af fitnesspladsen, siger han til TV 2 Østjylland.

Problemet har været der i noget tid, og de lokale beboere er ved at være godt trætte af trenden.

Peter Madsen, der bor på Dronning Margrethes Vej lige over for parken, fortæller, han har set tre forskellige gøre det den sidste måned.

- Jeg er lidt konfliktsky, så jeg konfronterer ikke folk, men jeg synes sgu, at det klamt, siger han til TV 2 Østjylland.

Hund blev syg af afføringen

Peter Madsen fortæller videre om, hvordan han har snakket med en hundeejer, hvis hund blev syg efter at have spist afføringen fra nogle af de lokale, der har besørget i området.

Hos kommunen er de opmærksomme på problemet. Der er dog ikke planer om, at der skal sættes nye toiletter op, da der i forvejen er tre i området.

- Vi forsøger at sætte et forbudspiktogram skilte op ved fitnesspladsen for at forbygge problematikken, men vi har ikke de store forhåbninger om, at det vil stoppe det, siger Andy Thomas.

Andy Thomas fortæller også om, at der er folk, der har taget toiletpapir med hjemmefra. Til dem har han et godt råd.

- Jeg har det også sådan, at hvis man er ude at motionere og tager toiletpapir med, i tilfælde af at 'man skal', kan man også tage en plastikpose med for at samle ens eventuelle efterladenskaber op efter sig. Lidt på samme måde som det er blevet kutyme at samle op efter ens hund, siger han.

Han oplyser derudover, at der er tre offentlige toiletter i nærheden; ved Den Permanente, Marienlundsvej og Nordre Kirkegård.

De kan findes via appen Opdag Aarhus.