Lort og lagkage: Rasende kunder i flæsket på Lagkagehuset

Kritikken hagler ned over Lagkagehuset efter det er kommet frem, at selskabet har haft fingrene langt nede i statens kagedåse og modtaget 4.684.001 kroner i lønkompensation.

Yderligere har Lagkagehuset en igangværende ansøgning til lønkompensation ude på 295.000, som er under behandling.

Flere brugere på selskabets Facebook-side raser over Lagkagehusets selskabskonstruktion.

'Så har jeg handlet ved Lagkagehuset for sidste gang. Har ellers altid købt brød og alt muligt andet hos jer. Men det hører hermed op. Hvad i alverden bilder I jer ind? Først betaler I ikke skat, og så brokker I jer over en hjælpepakke, som I ikke har fortjent. I skulle skamme jer', lyder det fra et af kommentarsporerne på Facebook.

Scroller man ned i kommentarsporet på Lagkagehuset Facebook-side er billedet det samme. Flere sure kunder stiller sig i kø for at kritisere bagværks-selskabets manglende skattebetaling.

Fra en anden bruger lyder det: 'Er det muligt at bestille nogle skattelyløgbrød og en hjælpepakke til Coronakrisen? Eller måske en svindlerstang med topping?'

Lagkagehusets selskabskonstruktion Lagkagehuset er ejet af Danish Bake Holding ApS. De har ikke betalt en eneste krone i selskabsskat siden 2017. Danish Bake Holding ApS er ejet af en tredjedel af FoodLuxCo S.à r.l. i Luxembourg og to tredjedele af CIDRON GARONNE LIMITED på Jersey. FoodLuxCo S.à r.l er igen ejet af CIDRON GARONNE LIMITED. Både Jersey og Luxembourg bliver af eksperter opfattet som skattely, skriver TV 2. Vis mere Luk

Køen efter surdejs-brød er erstattet af en virtuel kø, der sender den ene digitale lussing efter den anden mod Lagkagehuset. På selskabets Facebook-side bliver der nærmest minutiøst lanceret nye beskeder, der i kritiske vendinger forholder sig til Lagkagehusets selskabskonstruktion.

Investerer i vækst

Ifølge Lagkagehuset bidrager de årligt med et tre-cifret millionbeløb til den danske statskasse via direkte eller indirekte skatter og afgifter.

Selskabet skriver på Facebook, at virksomheden ikke har betalt selskabsskat i 2018, fordi bagværks-giganten investerede massivt i vækst. Et autosvar, der bliver skudt afsted til alle kritiske kommentarer.

'For at kunne vokse i dette tempo, har vi foretaget betydelige investeringer med tilsvarende skattefradrag, som det gælder for alle, der driver virksomhed i Danmark. Derfor fremgår det af vore årsrapport for 2018, at vi ikke betalte selskabsskat, da vi ikke havde et overskud. Når vi begynder at have overskud og det er ikke sket endnu, fordi vi investerer så massivt i vækst i form af blandt andet nye butikker, så vil vi betale selskabsskat udover alle de øvrige indirekte og direkte skatter og afgifter, vi allerede betaler i dag, lyder det fra Lagkagehuset.

Folketingets partier blev 18. april ellers enige om, at hjælpepakkerne ikke skulle betales til virksomheder med base i skattely, men alligevel har Lagkagehuset fået tildelt flere millioner i lønkompensation.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Lagkagehuset, om virksomhedens konstruktion, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

