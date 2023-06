Lorte-alarm i dansk by

Hvis du har badet i området i weekenden og efterfølgende er blevet dårlig, opfordrer kommunen til, at du søger læge

Der er lort i badevandet ved Ølsemagle Revle i Køge.

I hvert fald viser nye prøver et meget højt indhold af E.coli-bakterier, og det har fået Køge Kommune til at udstede et forbud mod badning ved revlen.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Søg læge

Prøverne, som er foretaget 16. juni, har vist, at problemet både gør sig gældende på nord- og sydsiden af Ølsemagle Revle.

'Hvis du har brugt det gode weekendvejr til at springe i havvandet ved Ølsemagle Revle og er blevet dårlig, opfordrer vi dig til at søge læge,' lyder meldingen fra kommunen.

Det er ukendt, hvor lortebakterierne kommer fra, men der er fundet en lav mængde af andre bakterier. Derfor mener kommunen ikke, at der er tale om et udslip fra renseanlægget.

Tester flere steder

Forbuddet er foreløbigt gældende til onsdag eftermiddag, hvor der kommer svar på nye prøver, som er foretaget i dag.

I den forbindelse har kommunen ligeledes testet vandkvaliteten ved Nordstranden og Køge Marina for at klarlægge, om der kan bades her.

Kommunen har også testet badevandet ved Søndre Strand, og der er ingen alarm, så her kan man trygt tage en dukkert i sommervarmen.