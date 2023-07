Lorte-alarm i landsby for tredje uge i træk

Beboere i Solbjerg er tvunget til at koge deres vand efter fund af colibakterier i slutningen af juni. Kilden er stadig ikke fundet

28. juni lød lorte-alarmen i Solbjerg.

Her fandt Solbjerg Vandværk spor af colibakterier i drikkevandet efter en rutinemæssig kontrol.

100 husstande i den lille landsby i Østhimmerland har siden da måttet koge al drikkevand som følge af et kogepåbud fra Rebild Kommune.

Det skriver TV 2 Nord samt Nordjyske.

Hvor kommer det fra?

Trods grundige undersøgelser er det endnu ikke lykkedes at finde frem til problemets kilde.

- Om sommeren når man får store regnvandshændelser, så ser man ofte forurening i vandværkerne, men man kan ikke finde kilden, fordi det er et særtilfælde. De sidste prøver, vi har taget, viser grænseværdier under 20, siger Tove Nyegaard, centerchef for natur og miljø i Rebild Kommune, til TV 2 Nord.

Det anbefales, at man koger drikkevand, hvis grænseværdien er 20 eller over. De seneste prøver har vist en værdi på otte.

Påbud fortsætter

Ikke desto mindre bliver påbuddet ikke ophævet, før man har taget nogle nye prøver for en sikkerheds skyld.

Søren Skaarup, formand for Solbjerg Vandværk, fortæller Nordjyske, at forbrugerne har taget det pænt. Han konstaterer ligesom Tove Nyegaard, at de foreløbige prøveresultater har været fine.

For nu kan de 100 husstande i Solbjerg dog ikke gøre andet end at koge deres drikkevand og vente til næste uge, hvor de sidste prøver bliver taget.

- Jeg håber, det sker på onsdag, siger Søren Skaarup til Nordjyske.