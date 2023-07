Lorte-alarm på dansk strand

Der står sommeren på kalenderen.

Og selvom vejret mest af alt minder om regnvådt efterår disse dage, kommer weekendens hovedmenu endelig til at stå på strandvejr igen.

Det bliver dog ikke på den populære badestrand ved Skæring Strandpark nord for Aarhus, at man kan hoppe en tur i havet.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Menneskelort

Her er der nemlig konstateret for høje målinger af tarmbakterien enterokokker i vandet. Det betyder, at der formentlig er tale om afføring fra et menneske, lyder det fra en biolog.

- Det er en stærkere indikatorbakterie end e-coli for, om der er menneskespildevand i badevandet, men det kan også komme fra andre pattedyr, siger Anne Mette Sørensen, biolog i Natur og Miljø i Aarhus Kommune, til lokalmediet.

Skulle man alligevel vælge at springe i bølgerne, kan det få alvorlige følger.

Fraråder badning

Netop derfor fraråder kommunen al badning på stranden. Der er således ikke tale om små mængder lorte-bakterie, men værdier langt over grænsen, skriver TV 2 Østjylland.

Her lyder det, at at der er fundet 760 enterokok-bakterier i 100 milliliter vand.

Grænseværdien er blot 200.

Hos Natur og Miljø i Aarhus Kommune opfordrer man borgere til at holde sig opdateret vandkvaliteten på hjemmesiden badevand.dk.