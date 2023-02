Lortesituation: Supervåbnet 'Mågens' taget i brug

På Hirtshals Havn har de taget et nyt supervåben i brug for at skræmme mågerne væk

På Hirtshals Havn har man i lang tid stået med en vaskeægte 'lortesituation', fordi utallige måger har fundet et 7000 kvadratmeter stort tag så dejligt, at de har valgt at slå lejr der.

Men hvor der er måger, er der afføring, døde fisk og knoglerester, og hvor der er reder, er der endnu mere af den slags. Og det er noget lort.

For de mange efterladenskaber er en stor arbejdsbelastning med ti tons mågeklatter, der manuelt skal skrabes væk fra taget. Men det er også en belastning for tagrender, der stoppes til i tide og utide, samt tagpap og ruder, der ætses af mågefæces.

Det fortæller driftschef Palle Boelt Andersen til Ekstra Bladet.

Det skal derfor være slut-prut med mågeklatter, hvilket har fået havnen til at tage et nyt supervåben i brug.

På havnen i Hirtshals er der store problemer med mågeklatter. Foto: René Schütze

'Mågens' mod mågerne

Navnet på løsningen er 'Mågens' - en laserkanon, der med sit ubehagelige lys skal gøre taget markant mindre attraktivt for mågerne at opholde sig på.

- Mågelaseren kører med et konstant kraftigt lys og er sat til at køre langs tagfladen, så den ikke generer gående, biler og skibe.

- Jeg følger den på computeren via et livekamera. Jeg kan se, at dyrene flyver hen over, men også, at vores affaldsmængde er blevet væsentlig mindre deroppe, siger driftschefen.

Ingen data på yngel

Palle Boelt Andersen håber, at 'Mågens' bliver ved med at være en god arbejdskollega.

- Vi er endnu ikke gået ind i ynglesæsonen, så vi har ikke nogen reelle data på, om de sætter sig og yngler.

- Men så snart jeg slukker for 'Mågens', går der en halv time, så sidder der måger på taget.

Denne laserkanon er det nye våben mod mågerne i Hirtshals Havn. Foto: René Schütze

Indtil videre er det gået fra, at 100 til 200 måger har søgt ophold på taget ad gangen, til at der kun er et par få måger, med hvad kan antage er supergode tilpasningsevner, der tør opholde sig på industritaget.

'Mågens' fungerer, derfor som den skal. Den udkonkurrerer i hvert fald afprøvede metoder såsom drager i snor, snore på taget, plastikræve og -ugler og en robotplæneklipper, der blev ved med at gå i stå grundet bygningens mange ledninger og installationer.

- Kunne man fra start ikke have fået et bedre tag?

- Der er ikke mange industribygninger med et stort og flot tegltag. Derfor bliver der ikke skyllet af som på andre tage, lyder den korte forklaring.

Driftschef Palle Boelt Andersen holder øge med 'Mågens' og mågerne på taget. Foto: René Schütze

Skubber lorten videre

Selvom ideen om 'Mågens' er god, kan det ende med, at folkene i Hirtshals Havn bogstaveligt talt sender lorten videre til nabotagene.

Det fortæller biolog og naturforvalter hos Fugleværnsfonden Jørn Dyhrberg Larsen.

Dog er det rigtig godt, hvis 'Mågens' forhindrer mågerne i at bygge reder, lyder den umiddelbare vurdering.

- Om det virker i det lange løb, det ved jeg ikke.

For man kan risikere, at mågerne finder ud af, at laserlyset ikke har nogen skadelig virkning.

- Kender man til andre effektive og vedvarende metoder?

- Metalwires, man spænder ud, er nok indtil videre noget af det, jeg har hørt, der virker bedst. Altså hvor de fysisk bliver forhindret i at lande på taget.

Derfor er svaret på, hvorvidt det nye supervåben kommer til at have en langvarig effekt, et foreløbigt 'måge-ske'.