Lortevands-kommune meldt til politiet: - Det er uansvarligt

2,8 milliarder liter.

Så meget urenset spildevand har Guldborgsund Kommunes største rensningsanlæg, Nord, ledt direkte ud i Tingsted Å fra 2015-2018. Dette stik imod den tilladelse, rensningsanlægget har.

Kun seks såkaldte overløb, hvor spildevand lukkes direkte forbi værket uden at blive renset, er nemlig tilladt for værket om året - men bare i de første fire måneder i år, har værket haft intet mindre end 32 overløb.

I alt 95,7 millioner liter.

Så mange overløb har de haft Ekstra Bladet har fået data over overløb fra rensningsanlægget Nord i Guldborgssund Kommune fra Miljøstyrelsen. Data dækker årene 2015, 2016, 2017 og 2018 fra januar til og med april måned. 2015: 77 overløb svarende til i alt 84,2 millioner liter spildevand.

77 overløb svarende til i alt 84,2 millioner liter spildevand. 2016: 46 overløb svarende til i alt 52,4 millioner liter spildevand.

46 overløb svarende til i alt 52,4 millioner liter spildevand. 2017: 59 overløb svarende til i alt 48 millioner liter spildevand. Vis mere Luk

Og det har stået skidt til i flere år, viser data fra Miljøstyrelsen. Færrest overløb i perioden 2015-2017 var der i 2016, hvor der hele 46 gange blev lukket spildevand direkte ud i åen - eller syv gange mere end tilladt. Kommunens totale tilsidesættelse af reglerne har fået en lokal borger op af stolen.

- Jeg synes, det er uansvarligt og imponerende, at der bliver set gennem fingrene med, at værket overskrider sin udledningstilladelse på den måde i så lang tid, siger Thomas Tranberg fra landsbyen Vålse på Lolland-Falster.

Artiklen fortsætter under billedet.



Det er her på Slotsbryggen, at Tingsted Å har udløb. Flere af beboerne omkring havnen har i årevis klaget over, at en kraftig dunst af afføring stiger op fra vandet, når en båd hvirvler op i bunden. Foto: Per Rasmussen.

Han har nu indgivet en politianmeldelse til Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi mod Guldborgsund Kommune for at have brudt udledningstilladelsen for Nord-rensningsanlægget.

Tvungen kloakering

Thomas Tranberg har i flere år ligget i en tvist med Guldborgsund Kommune, der har tvunget borgerne i den lille by Vålse, der ligger i det nordvestlige hjørne af Falster, til at blive tilkoblet Nord-anlægget i Nykøbing Falster.

Der var ellers meget stor modstand i Vålse mod at blive tilkoblet anlægget, da mange selv ønskede at rense deres spildevand.

Det sagde kommunen imidlertid nej til. Området skulle tilsluttes Nord-rensningsanlægget - velvidende, at værket langt fra kunne overholde sin udledningsaftale.

Og det forarger Thomas Tranberg.

- Det er uansvarligt, når man ved, at anlægget ikke kan klare det, og man så tilslutter flere ejendomme. De har tvangskloakeret mig, selvom de ikke kan overholde deres udledningstilladelse, og derfor har jeg meldt kommunen til politiet.

Artiklen fortsætter under billedet.



Det er her, at der fra januar til og med april måned i år er strømmet hele 95,7 liter lortevand direkte ud i åen. Foto: Per Rasmussen

Dårlig vandkvalitet

Antallet af overløb, som et rensningsanlæg må have, afgøres af det vandmiljø, hvor rensningsanlægget udleder til. EU's vandrammedirektiv stiller krav til vandkvaliteten, og det er altså ud fra dette, at Nord-anlægget i sin tilladelse fra 2004 har lov til maksimalt seks overløb om året.

Og der er da heller ikke meget godt at sige om vandkvaliteten i Tingsted Å.

Omkring udløbet fra rensningsanlægget beskrives vandkvaliteten af Miljøstyrelsens målinger som 'meget ringe', mens vandet længere oppe ad åen er 'ringe'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Guldborgsund Kommunes borgmester, John Brædder, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. John Brædder sidder selv i bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning, der driver rensningsanlægget, og ejes af kommunen.