Lotte bakker op: - Vanvittigt!

Mandag har flere lastbilchaufører valgt at blokere vejene på tværs af landet i protest med regeringens lovforslag om en ny vejafgift.

Og selvom at det ser ud til, at regeringen ikke kommer til at trække deres forslag lige foreløbigt, kan chaufførerne i det mindste trøste sig selv med, at nogle borgere sympatiserer med deres sag, imens de fylder sig med doughnuts og sodavand.

Henrik fra Fryn har haft gode reaktioner hele dagen, selvom hans lastbil blokerer motorvejsafkørslen Blokade: Folk reagerer godt

- Jeg synes, at det er en afgift fuldstændig vanvittig afgift!

Sådan lyder ordene fra Lotte Lauritsen, der tidlig mandag morgen træk i tøjet for at køre ud og dele doughnuts og sodavand til de protesterende lastbilchauffører omkring Svenstrup og Støvring i det nordjyske.

Lotte Lauritsen delte mandag morgen doughnuts og sodavand ud til lastbilchauffører. Privatfoto.

Det rammer os alle

Lotte mener, at der er for lidt fortælling over, at vejafgiften er noget, der vil berøre hele samfundet

- Jeg har sympati for dem. Jeg tror, at den generelle opfatning er, at lastbilchaufførerne kun protesterer for sig selv, selvom at de faktisk gør det for os allesammen. Vi brokker os allesammen over, at ting er blevet dyrere, men vi tænker ikke over, at de ting skal transporteres frem på en eller anden måde.

- Kan du forklare, hvad du mener med det?

- Den afgift som chaufførerne nu bliver pålagt, skal jo betales fra et eller andet sted henne, og det bliver jo hos os forbrugere, siger Lotte Lauritsen og fortæller, at hun har tænkt sig at tage afsted kl 06.30 hver morgen, så længe nogle vil hjælpe hende med samle ind til chaufførerne, der har været glade for hendes opbakning.