Lotte er corona-runner: Som at melde sig til Løvens Hule

Lotte Stattaus arbejdsliv er på ganske kort tid blevet vendt på hovedet.

Ved siden af sit daglige arbejde som uddannelseskonsulent i Koncern HR i Region Sjælland er hun nemlig blevet runner på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, hvor hun hjælper med at aflaste personalet, som er presset grundet coronakrisen.

- I juleferien var der en masse fokus i blandt andet medierne på, hvor pressede sygehusene var, fortæller Lotte Stattau.

- Det fik mig til at tænke, om ikke der var en eller anden måde, jeg kunne hjælpe på, fortsætter hun.

Da juleferien var slut, luftede Lotte Stattau tanken for sin chef.

- Og så kom der et par dage senere en officiel mail, hvori der stod, at man kunne melde sig, hvis man havde lyst til at hjælpe til.

En anderledes hverdag

Det havde Lotte Stattau. Siden midten af januar har hun to dage om ugen iført sig ansigtsmaske og blå dragt og skiftet arbejdet som uddannelseskonsulent ud med arbejdet på hospitalet.

- Jeg lærer rigtig meget. Blandt andet en hel masse nye ord, ler Lotte Stattau.

- Og så får jeg et indblik, i hvad det vil sige at arbejde som sundhedspersonale, fordi jeg pludselig befinder mig midt i deres hverdag.

Lotte Stattaus opgaver består blandt andet i at sørge for, at der er fyldt op i vognene på gangene, at fylde op i skabe, hjælpe til med madbestillinger og bringe prøver til laboratoriet.

Hun er ikke bekymret over sikkerheden, selvom hun da har skænket smitterisikoen en tanke.

- Alle har nok lidt en grundangst. Det er jo en pandemi og en sygdom, som smitter, siger hun.

- Og det er da noget, jeg har tænkt en del over. Man har jo meldt sig til løvens hule på en eller anden måde. Men jeg er iført værnemidler og føler mig tryg, siger hun.

Egoistisk følelse

Adspurgt hvad det giver hende at være runner på sygehuset, svarer Lotte Stattau:

- Det er måske lidt en egoistisk følelse, men det er rart at føle, at man kan give en hånd med. Jeg håber, at jeg bidrager med noget. Det, tror jeg, er menneskeligt, at man gerne vil bidrage til at hjælpe, hvor andre har brug for det.

- Jeg har også arbejdet sammen med andre runnere, der har meldt sig ligesom mig. Jeg tror, de har haft samme overvejelser, nemlig 'der er brug for hjælp - vi melder os'.

Ifølge Region Sjælland er Lotte Stattau ikke den eneste, som har meldt sig til at hjælpe til på hospitalerne. Regionen har dog ikke tal på, hvor mange runnere, der er kommet til.

Lotte Stattau ved ikke, hvor længe hun skal være runner. Det afhænger i høj grad af, hvordan pandemien udvikler sig i den kommende tid, hvor især den britiske coronamutation truer med at presse sygehusvæsnet.

- Umiddelbart bliver jeg, så længe der er brug for mig, siger hun.