Lotte får store mænd til at ryste af skræk: Det giver mig et kæmpe kick

Lotte Rydahl er frivillig skuespiller hos Dystopia. Hvert efterår klæder hun sig ud for at skræmme horror-elskende danskere i et 'haunted house'

- Nogle går til badminton, andre går til svømning. Jeg går til gys, smiler Lotte Rydahl.

Ekstra Bladet møder Lotte Rydahl i en gammel fiskefabrik på Mørkedalsvej i Vejle, hvor hun på en enkelt aften er klar til at skræmme livet af flere end 400 mennesker.

I halvandet år har Lotte nemlig været frivillig skuespiller hos Dystopia Entertainment. Ud over at lave en masse gyselige aktiviteter året rundt, afholder de hvert efterår Danmarks nok uhyggeligste gyser-event kaldet 'haunted house'.

Her bliver deltagerne jaget gennem fabrikken af alverdens monstre, som ikke holder sig tilbage fra at forskrække, røre eller endda slikke på deres gæster.

- At se store, pumpede, tatoverede mænd skrige og springe for livet for at komme væk fra mig giver bare et kæmpe kick, griner Lotte.

Lotte Rydahl er ikke selv stor fan af at blive skræmt. Foto: Aleksander Klug

Fra sygeplejerske til Satans tjener

I aften spiller Lotte Rydahl rollen som kultist. Kultister tilbeder djævelen Lucifer.

- Vi opnår frelse ved at spise menneskekød, fortæller Lotte.

Pludselig træder hun et skridt frem og spærrer øjnene op.

- Jeg er så sulten lige nu. Må jeg tage en bid? hvisler hun og gnægger truende.

Til hverdag arbejder Lotte Rydahl som sygeplejerske. Og selvom hun nyder at skræmme andre, er hun langtfra selv glad for gys og gru.

- Jeg synes, det er frygteligt, ler hun.

- Men når jeg er i karakter, gør det ikke noget.

'Det er ren hygge'

Ifølge Lotte er de frivillige hos Dystopia som én stor familie.

- Jeg elsker det, siger hun.

Hun læner sig frem med et vanvittigt smil.

- Det er så sjovt at skræmme folk, hvæser hun og stryger en blodig finger ned ad journalistens kind.

Hun træder tilbage og lyder igen som sig selv.

- Det er bare ren hygge.

- Møder du nogensinde nogen, der synes, det er en mærkelig hobby?

- Ja! Mine kolleger synes, at jeg er dybt bizar, griner Lotte Rydahl.

- Men de glæder sig nu alligevel altid til at høre om det.

Iført laset tøj og teaterblod går Lotte Rydahl videre. Hun er klar til at skræmme aftenens gæster.