Lotte rasende over køkken-mareridt hos Elgiganten: Har ventet i over et år

Et år er for lang tid at vente på at få sat sit køkken op, mener Forbrugerrådet. Elgiganten beklager den langsomme ekspedition

Et uvirkeligt mareridt.

Sådan beskriver 52-årige Lotte Schjerbech fra Langeskov det sidste års forløb, hvor hun efter et gigantisk tovtrækkeri med Elgiganten fortsat ikke har fået færdigmonteret det køkken, som hun købte i sommeren 2017.

Her brugte hun 78.000 kroner på et splinternyt Epoq-køkken, der efter små forsinkelser skulle monteres i midten af september. Montørerne nåede ikke at gøre arbejdet færdigt, og det blev derfor aftalt, at de skulle komme igen senest en måned senere.

Lotte Schjerbech venter stadig på, at Elgiganten skal færdiggøre det køkken, som hun købte for et år siden. Privatfoto

Tiden gik, men Lotte Schjerbech hørte trods løfter fra Elgiganten intet. Forsinkelserne drejede sig eksempelvis om manglende sokler og større fejl ved inddækninger mellem køleskab og væg og skabslåger.

Her et år senere har Lotte nu fået sat de sidste tre sokler op, og hun er blevet lovet, at montørerne endelig kommer og ordner de sidste ting, der mangler 9. september - mere end et år efter hun købte køkkenet i sin tid. Men det er hun ikke tilfreds med.

- Jeg ville ikke ønske for min værste fjende, at de skulle gennemleve sådan et mareridt. Man når ikke nogen vegne, og når man kontakter deres kundeservice, sker der ikke en pind, raser Lotte Scherbech til Ekstra Bladet, da hun fortæller om det opslidende forløb.

Det, hun er mest skuffet over, er den måde, som elektronikgigantens behandler sine kunder på, forklarer hun:

- Jeg føler, at de bare sender min sag videre til ny, hvor jeg så skal begynde forfra, og det bliver man altså træt af. Det er kommet så vidt, at hvis jeg havde et sommerhus, som Elgiganten tilbød mig at sætte et gratis køkken op i, så ville jeg takke nej. Jeg ville ikke kunne magte at skulle alt det her igennem igen.

Lotte Schjerbech fortæller samtidigt, at hun er blevet lovet en økonomisk kompensation af Elgiganten for det ekstraordinære lange forløb, som hun har været igennem.

Det er blandt andet større fejl, som grimme huller mellem køkkenplader, der fortsat mangler at blive lavet i Lottes køkken. Privatfoto

Hos Forbrugerrådet Tænk har man før set lignende sager. Men direktør Vagn Jelsøe fortæller til Ekstra Bladet, at der trods lang ventetid ikke er nogen bestemt frist for, hvornår et køkken skal være færdigmonteret:

- Det er tydeligt, at det er et helt urimeligt forløb, som Lotte har været igennem. Men man kan ikke slå det her op i en tabel, fordi håndværkerydelser kan være ekstremt forskellige. Der er dog et generelt princip om, at det skal ske indenfor rimelig tid. Så er spørgsmålet jo, hvad det er, men jeg tror end ikke, at Elgiganten selv synes, at det her er sket indenfor rimelig tid.

Forbrugerrådets direktør forklarer videre, at man skal sikre sig at lave faste aftaler med den virksomhed, man har købt sit produkt hos, hvis man vil undgå at havne i Lottes situation.

- Det bedste råd, man kan give folk i disse situationer, er, at de laver en klar aftale med virksomheden, hvor der står, hvad det er for en tidsfrist, der er aftalt, når de indgår købet.

Vang Jelsøe slår samtidigt fast, at Lotte Schjerbech ikke direkte er berettiget til at få kompensation for forløbet, med mindre hun har aftalt andet med Elgiganten.

Elgiganten undskylder

Ekstra Bladet har den seneste uge modtaget flere henvendelser fra vrede kunder, der har oplevet lignende problemer med netop Elgiganten og deres montering af køkkener. I tirsdags var det Christian, der måtte vente på sit køkken.

Der beklagede Elgiganten for de fejl, som var begået i sagen, og nu beklager de så igen det lange forløb, som Lotte Schjerbech har været trukket igennem.

Frederik Danvig, der er kommunikationschef hos Elgiganten, skriver i en mail til Ekstra Bladet, at virksomheden undskylder for den dårlige kommunikation til Lotte:

'I den pågældende sag har vi begået en stribe fejl, og vi har ikke været gode nok til at kommunikere. Det er dybt beklageligt, at det er gået ud over kunden her, der forståeligt nok er utilfreds med forløbet, og det er vi selvfølgelig også'.

Han skriver videre, at Elgiganten med det samme vil rette op på de fejl, der er begået i Lottes sag.

'Vi går hver dag på arbejde med det for øje at give vores kunder gode oplevelser, og når det kikser, kan vi aldrig være tilfredse. Derfor får vi selvfølgelig rettet op på sagen her samtidig med, at vi undersøger, hvordan det kunne ske, så vi kan lære af det og gøre det bedre i fremtiden'.

Efter Ekstra Bladet har været i kontakt med Elgiganten har virksomheden ringet til Lotte Schjerbech for at sørge for at få ordnet de sidste ting i hendes køkken, så sagen kan blive afsluttet hurtigere.

