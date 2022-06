Lotto-vinder i 10 minutter: Kæmpe nedtur

72-årige Margaret De Micheli fra London fik at vide, at hun havde vundet EuroMillions - en livsændrende jackpot på hele 34 millioner pund svarende til omkring 297 millioner danske kroner.

Og den drøm fik hun lov at leve i i 10 minutter.

Det skriver The Mirror.

Margaret havde købt en lottokupon d. 29. marts. Da hun tjekkede resultatet på sin lottokupon på postkontroet, fik hun at vide, at hun havde vundet den helt store pengegevinst.

Hun gik derefter i en Tesco butik i det nordlige London for at få bekræftet, at det nu også kunne passe, at hun havde vundet den store jackpot.

Men til hendes store skuffelse, var det alligevel ikke vindernumrene. Det kunne det nationale lotteri også bekræfte overfor hende.

Knust

Margarets mand på 78 år arbejder stadig. Han møder ind som færdselsbetjent kl. kvart over fem hver morgen og har først fri igen kl. kvart i fem om eftermidaggen.

Ægtemanden kan ikke gå på pension grundet de gebyrer, de betaler for deres hjem.

Derfor havde den meget korte tro på at hun havde vundet jackpotten givet håb om, at ægtemanden endelig kunne gå på pension.

Men nyheden om, at det alligevel ikke var de rigtige vindertal var knusende. Og nu er de to nødsaget til at blive boende i deres mugne lejlighed i london.

- Vi er tilbage til normalen. Min mand er tilbage på arbejde. Jeg ville vinde noget, så han havde råd til at gå på pension. Vi vil gerne kunne flytte ud af lejligheden, fortæller Margaret.

Hun har dog ikke opgivet drømmen om at vinde jackpotten og få mulighed for at flytte fra lejligheden og gøre det muligt for hendes mand at gå på pension.