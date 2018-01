Lotto-vinder takker nej til 1 MILLIARD

Amerikansk lotto-vinder har sagt pænt nej tak til et beløb svarende til 1 milliard kroner. Han går dog ikke hjem med tomme lommer af den grund

20-årige Shane Missler fra Florida vandt sidste fredag den amerikanske 'Mega Millions'-jackpot på 2,75 milliarder kroner.

Og denne fredag kom det så frem i en pressemeddelelse, at den unge mand har valgt at fraskrive retten til cirka en milliard kroner af pengene, så han i stedet kan få udbetalt resten af den gigantiske gevinst på én gang: 1,73 milliarder kroner.

- Jeg er kun 20, men jeg håber at bruge pengene til at forfølge en række drømme, hjælpe min familie og gøre noget godt for menneskeheden, udtaler den nybagte milliardær, skriver AP.

På Mega Millions hjemmeside står der, at havde Shane Missler ikke valgt at modtage hele beløbet på én gang, ville den samlede præmiesum på 2,75 milliarder kroner blive udbetalt over 30 år. Den årlige udbetaling ville hvert år stige med fem procent.

'Det hjælper til med at beskytte vinderens livsstil og købekraft i perioder med inflation', oplyser lotteriet.

- Selvom jeg er ung, har jeg taget et lynkursus i økonomisk forvaltning i denne uge, og jeg føler mig priviligeret at have denne utrolige rigdom, udtaler Missler som altså takkede nej til 1 milliard dollar.