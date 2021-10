Loud kan miste sendetilladelse hvis der ikke rettes op

Radio- og tv-nævnet er klar til at bruge loven fuldt ud.

Det slår nævnets formand fast, efter at Radio Loud har fået usædvanlig hård kritik for ikke at leve op til kravene i programtilladelsen.

Det kan i sidste ende - hvis radiokanalen ikke får rettet op - koste sendetilladelsen.

- Vi er villige til at bruge loven fuldt ud, så meget kan jeg sige. Men jeg vil ikke sige noget om, hvad sandsynligheden for det er, siger nævnsformand og juraprofessor ved CBS Søren Sandfeld Jakobsen.

Nævnet har også mulighed for at bruge milde sanktioner såsom at udstede nye påbud. Den groveste sanktion er at fratage sendetilladelsen midlertidigt eller permanent.

Radiostationen har fået to uger til at komme med en plan for, hvordan den vil rette op på problemerne. Hvis den godkendes af nævnet, får Radio Loud fire måneder til at udføre planen i praksis.

Nævnet påtaler fire punkter:

- Der har været problemer med interaktioner med lytterne. Der er problemer med live (direkte-udsendelser, red.). Vi har ikke samme opfattelse af begrebet live åbenbart, så vi mener, at Loud har underopfyldt betydeligt på spørgsmålet om live-programmer.

- Så er der spørgsmålet om geografisk udstrækning, hvor Loud skal være til stede i flere byer ud over København, og det er den ikke i dag. Til sidst er der rundtomkring nogle små ændringer, de selv har foretaget i forhold til tilladelsen, som vi mener, de skulle have spurgt os om, siger Søren Sandfeld Jakobsen.

Ifølge ham er det sjældent og alvorligt, at nævnet udtaler så alvorlig kritik og ikke som vanligt kommer med nogle bemærkninger til en public service-redegørelse og ellers tager den til efterretning.

Nævnets formand bemærker dog, at det er en kort periode, der vurderes, nemlig fra april 2020 og året ud, og at det er sket i en coronatid, hvilket kan have skabt sværere forhold.

Ritzau har uden held forsøgt at få fat på Simon Andersen, der siden september har været programredaktør og chefredaktør på Loud. Over for Politiken kalder han kritikken fra nævnet for rimelig.

- I betragtning af de utrolig mange punkter, vi skal leve op til, har nævnet fundet nogle fuldstændig rimelige kritikpunkter på en række ting. Der vil vi sætte os ned og finde ud af, hvordan vi kan leve op til det, siger han.