Louis Nielsen er død

Louis Nielsen, der grundlagde den berømte optikerkæde af samme navn, er død i sit hjem mandag morgen 20. januar. Han blev 75 år, og efterlader sig hustru, børn og børnebørn.

Det oplyser firmaet Louis Nielsen A/S i en pressemeddelelse.

Louis Nielsen blev 75 år. Arkivfoto: Johan Mikkelsen

'Vi er alle sammen berørte af nyheden om Louis' bortgang. Selvom han ikke har været en del af vores virksomhed i de seneste år, har hans navn og personlighed altid været en stærk del af vores fantastiske kultur, og mange nuværende ansatte i virksomheden har kendt Louis personligt.

'Lige til det sidste var han meget interesseret i, hvordan det gik med hans livsværk, og jeg har haft kontakt med ham i alle årene. Jeg ved, at han var stolt over det, hans virksomhed udviklede sig til efter frasalget i 2005.

'Det er et tab, han var indbegrebet af en éner og en ægte iværksætter af den gamle skole', siger administrerende direktør i Louis Nielsen A/S, Mads Nygaard, der selv har været i virksomheden i mere end 30 år og bl.a. var Louis Nielsens allerførste optikerelev.

Louis Nielsen startede sin første optikerbutik op i Aalborg i 1978. Det skulle vise sig at være den første af mange.

Gennembruddet for Louis Nielsen-kæden kom i 1994, da man brød ud af optikerforeningen og stiftede sine egne distributionskanaler, hvorefter det var muligt at tilbyde forbrugerne briller til priser langt under konkurrenternes.

Louis Nielsen-kæden blev i 2005 opkøbt af den engelske virksomhed Specsavers, i samme forbindelse gik Louis Nielsen selv på pension.

Kæden har desuden gjort sig bemærket med nogle iøjenfaldende tv-reklamer, hvor sloganet 'Sku' ha' gået til Louis Nielsen' går igen. Du kan se en af dem i videoplayeren over artiklen.