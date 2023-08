Louise blev lokket i feriefælde: Datter gik grædende i seng

En tur til et skønt fritliggende hus ved Vesterhavet endte som et sandt helvede for en lille familie

Der var lagt i kakkelovnen til en fantastisk ferie på den jyske vestkyst for Louise Vium og hendes syvårige datter.

Men lige så snart den 44-årige havde booket det fritliggende hus fra Danland via Airbnb, som de skulle bo i, begyndte balladen.

Louise Vium havde ellers gentagne gange forsøgt at sikre sig, at hun rent faktisk bookede et hus og ikke en lejlighed, hvilket chatrobotten fra Airbnb da også bekræftede over for hende igen og igen.

Men da først de 5000 kroner var betalt, fangede bordet.

- Da jeg fik bekræftelsen på, hvad jeg havde booket, blev jeg overrasket. For der stod sort på hvidt, at jeg havde booket en lejlighed med et fælleskøkken i stedet for et hus med god udsigt, forklarer hun.

Nedenfor ses en del af korrespondancen mellem Louise Vium og chatrobotten fra Airbnb.

Der skulle altså være tale om et fritliggende hus, forsikre Hanne fra Airbnb. Foto: Privat

'Snydt og bondefanget'

Efter flere dages tovtrækkeri med både Danland, som fralagde sig alt ansvar og foreslog, at Louise Vium i stedet kunne booke et sommerhus, og Airbnbs chatrobot, som blev ved med at give de samme ubrugelige svar, valgte familien at tage afsted og få det bedste ud af situationen.

Det blev dog umuligt, da først de kom frem til lejligheden, som Louise Vium mest af alt oplevede som ’en kasse, hvor man ikke kunne trække vejret.’

- Min datter kaldte det 'plejehjemmet.' Der var fyldt med gamle gulvtæpper, og luften var dårlig. Fælleskøkkenet var fyldt med gammel opvask, og vores ’lejlighed’ var mest af alt bare et værelse med et toilet, siger hun og uddyber:

- Fra vores franske altan kunne vi se en baggård med en masse glascontainere, som folk fra den tilhørende restaurant kastede flasker i sent om aftenen. Vandet i bruseren var kronisk koldt, så det var alt i alt bare en rigtig skidt oplevelse.

Lejligheden var mest af alt bare et værelse med en seng, fortæller Louise Vium. Foto: Privat What you see, is what you get. Foto: Privat Udsigten til de mange glascontainere. Foto: Privat

Intet svar

Faktisk var den så dårlig, at både Louise Vium og hendes syvårige datter gik grædende i seng.

- Hun syntes, at det var ubehageligt at være der, og jeg følte mig snydt og bondefanget. Det var virkelig ikke en rar situation, siger hun.

Dagen efter så hun sig derfor nødsaget til at finde et sommerhus i området, hvor de to nu tilbringer det sidste af deres ferie.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Airbnb, som i skrivende stund ikke har svaret på vores henvendelser. Danland skrev i et kortfattet svar torsdag aften, at de ikke ønsker at kommentere sagen. De ønsker at løse den internt med kunden, lød det.

Efterfølgende har Danland dog kontaktet Louise Vium og givet hende en undskyldning, fortæller hun. Hun har også fået fuld refundering for lejligheden og det sommerhus, hun selv var nødt til at booke.