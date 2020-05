Louisiana melder klar til at åbne så hurtigt som muligt

Louisiana Museum of Modern Art i Humlebæk i Nordsjælland vil være klar til at åbne med det samme, hvis genåbningen af kulturlivet bliver fremrykket.

Det siger Poul Erik Tøjner, direktør for Louisiana.

- Vi er klar anytime.

- Vi har brugt tiden til at forberede os på de logistiske udfordringer, som vi tror kommer, siger han.

Han understreger, at museet ikke kender til reglerne for genåbningen, da man endnu ikke har modtaget instrukser.

Efter planen må kulturinstitutioner åbne 8. juni, hvor fase 3 af genåbningen begynder. Men statsminister Mette Frederiksen (S) lægger op til, at en stor del af kulturlivet måske kan åbne tidligere end planlagt.

Derfor har hun indkaldt Folketingets partier til et møde i næste uge, hvor en udvidelse af genåbningens fase 2 skal diskuteres.

Og for Louisiana er der stor appetit på at åbne hurtigst muligt.

- Vi kan ikke leve af at holde lukket, siger Poul Erik Tøjner.

- Derfor gør det en kæmpe forskel at være åben.

For at kunne tage imod så mange gæster som muligt vil Louisiana Museum of Modern Art udvide åbningstiderne fra 58 timer til 93 timer om ugen, når museet må åbne igen.

Det betyder, at museet fra mandag til lørdag vil holde åbent fra klokken ni til klokken 23. Desuden vil der også være åbent i et kortere tidsrum søndag.

Poul Erik Tøjner mener, at det har været svært at gennemskue kriterierne for, hvem der må åbne hvornår i genåbningen.

- Når det er sagt, har jeg ikke lyst til at diskutere kulturpolitik på et bagtæppe af sundhedspolitik.

Han uddyber, at nedlukningen af samfundet har vist, at kultur er et meget væsentligt bud på, hvad folkesundhed er.

Både Konservative og De Radikale har opfordret til, at regeringen træffer en hurtigere beslutning om at lade kulturlivet åbne i forbindelse med Kristi Himmelfartsferien i næste uge.

- Jeg kan ikke forstå, at museer skal holde lukket i Kristi himmelfartsferien, når vi kan se på et scenarie, der viser, at vi virkelig har fået kontrol med smitten, siger Morten Østergaard.