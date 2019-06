Lov vedtaget: Vil kastrere pædofile

Delstaten Alabama har netop vedtaget en lov, som kan tvinge seksualforbrydere, der har forgrebet sig på børn, til at blive kemisk kastreret.

Seksualforbrydere, der er dømt for at forgribe sig på børn under 13 år, kan derfor se frem til en hormonbehandling, som vil dræbe deres seksuelle lyster.

Det skriver New York Post.

Mere nøjagtigt stopper behandlingen for kroppens produktion af testosteron og hormoner. Hvis en dømt nægter at tage mod behandlingen, kan vedkommende ikke blive prøveløsladt fra fængslet.

Desuden skal forbryderne selv betale for medicineringen.

Umenneskeligt

Der er dog ikke udelt begejstring for den nye lov, som nogle mener forbryder sig mod den amerikanske forfatning, der forbyder 'grusomme og usædvanlige straffe'.

Den kritik tager manden bag lovforslaget, Steve Hurst, dog med ophøjet ro.

- Folk har ringet og spurgt mig, om jeg ikke synes, det er umenneskeligt, men jeg spørger dem, hvad er mere umenneskeligt end at tage et lille spædbarn og forgribe sig seksuelt på det, når barnet ikke kan forsvare sig selv eller stikke af, sagde han til lokalmediet WIAT-TV.

Alabamas guvernør, Kay Ivey, mangler stadig at underskrive lovforslaget, før det er endegyldigt godkendt. Når det sker, bliver Alabama en del af en gruppe på otte amerikanske delstater, der enten har eller tidligere har brugt kemisk kastrering.

De syv andre delstater er Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas og Wisconsin.

Se også: Politiker presser på: Kastrer sex-forbrydere!