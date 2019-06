Lovede milliarder til Notre Dame: Har ikke fået en krone

Flere franske milliardærer stod nærmest i kø og viftede med læderpungen, efter Notre Dame stod i flammer i april.

Flere af dem lovede millionbeløb af den helt store klasse til genopbygningen af den franske nationalskat - ingen af dem har dog betalt en øre endnu.

Det skriver det amerikanske medie USA Today.

- De store donorer har ikke betalt en øre, siger Andre Finot, der er pressechef for Notre Dame, til USA Today.

- De vil vide præcist, hvad deres penge skal bruges til, og efterfølgende vil de godkende, om de synes, det er dét, deres penge skal bruges til. De gider ikke 'bare' bruge penge på medarbejdernes løn.

Det har i stedet været amerikanske og franske borgere, der hovedsageligt har stået for betalingen af genopbygningen. Det har de gjort gennem forskellige fonde.

I øjeblikket arbejder 150 folk på genopbygningen af Notre Dame.

Franske milliardkoncerner

Blandt de franske milliardærer ser vi blandt andet François-Henri Pinault, der er topchef i Kering-koncernen, som står bag luksusmærker som Gucci og Yves Saint Laurent.

Han ville støtte genopbygningen med over 100 millioner euro - svarende til omkring 750 millioner danske kroner.

Også den franske rigmand Bernard Arnault, der står bag LVMH-gruppen, der blandt producerer luksusmærkevarer som Dior, Louis Vuitton, Moët & Chandon og Kenzo, har meddelt, at han vil donere 200 millioner euro til genopbygningen - svarende til næsten halvanden milliard kroner.

Men trods de gode tanker og meldinger i kølvandet på tragedien er der altså ikke nogen penge på bordet.

Det bekymrer dog ikke hovedarkitekten bag genopbygningen af Notre Dame, Olivier De Challus.

- Det er lige meget, at de store donere ikke har betalt endnu. Det er først omkring 2020, når spiret og de store beslutninger skal tages, at vi har brug for de store mængder penge, siger han til USA Today.

Første regning for genopbygningen kommer denne måned, og den kommer til at nå et beløb på omkring 24 millioner kroner.