Loven på plads: Snart kan du få en af de skrottede vacciner

Sundhedsministeriet forventer, at det inden længe er muligt for danskerne at blive vaccineret med Johnson&Johnson samt AstraZeneca-vaccinen - hvis de vil

Nu kan du snart rulle ærmet op og få et skud vaccine med en af de to varianter, som Sundhedsstyrelsen har pillet ud af det officielle vaccineprogram.

Torsdag træder en ny bekendtgørelse nemlig i kraft. Derfor bliver det muligt at gå uden om coronavaccinationsprogrammet og blive vaccineret med enten AstraZeneca eller Johnson&Johnsons coronavaccine.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse onsdag aften.

Juridisk mulig

Begge vaccinerne er tidligere på foråret blevet pillet ud af det officielle vaccinationsprogram under stor politisk bevågenhed, da Sundhedsstyrelsen vurderede, at bivirkningerne ved vaccinerne var for store.

Men da vaccinerne bliver brugt i mange andre lande, fik det et flertal i Folketinget til at foreslå, at dem, der ville have vaccinen, alligevel godt ville kunne få den.

Det er sådan en ordning, der er blevet juridisk mulig nu.

Den 10. maj gav Heunicke en status på de skrottede vacciner.

Lidt vej endnu

Der er dog stadig et stykke vej til, at man kan booke tid til sin udenoms-vaccine.

Sundhedsministeriet skriver, at der skal findes en leverandør til ordningen, der kan stå for en individuel lægekonsultation til de borgere, der måtte ønske vaccinen.

I modsætning til vaccinerne i det officielle corona-vaccinationsprogram skal man nemlig have en snak med en læge, før man kan blive vaccineret. Det er dog fortsat gratis at blive vaccineret med de skrottede vacciner.

Ministeriet skriver, at man forventer, at der skrives kontrakt med en leverandør i denne uge.