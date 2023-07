Lovende resultater af stamcellebehandling giver håb hos skleroseramte

Behandling med stamceller har vist gode resultater for personer med svær sklerose.

Det viser erfaringer fra Dansk Multipel Sklerose Center på Rigshospitalet.

I Scleroseforeningen mener direktør Klaus Høm, at der er tale om et gennembrud for behandlingen med stamceller.

- Når du har en alvorlig, invaliderende sygdom, der ikke kan behandles, og hvor du hver dag kan mærke forværring af dine funktionsevner, er det ubeskriveligt positivt, hvis man kan sætte sygdomsudviklingen i stå, siger han.

Forskere fra Dansk Multipel Sklerose Center på Rigshospitalet har undersøgt effekten af stamcellebehandling på 32 sklerosepatienter.

Der er tale om patienter med en særlig aggressiv form for sklerose, som ikke har haft gavn af medicinsk behandling.

69 procent af patienterne oplevede ikke forværring af deres sygdom i de første to år efter behandlingen med stamceller.

Kun meget få patienter oplevede alvorlige bivirkninger.

Sætter sygdommen på pause

Det er ifølge Klaus Høm et meget stort fremskridt, at man for denne gruppe af sklerosepatienter kan sætte sygdommen på pause.

- Det er en mindre gruppe patienter, vi taler om. Det er særligt yngre mennesker, der er på et tidligt stadie i deres sygdomsforløb.

- Men i og med at der er tale om yngre patienter med udsigt til et meget aggressivt sygdomsforløb, er det selvfølgelig enormt glædeligt, siger Klaus Høm.

Sklerose er en sygdom, hvor immunsystemet ved en fejl begynder at angribe hjernen og rygmarven.

Det giver patienten en række symptomer, som kaldes attakker, og det kan vare i måneder eller give permanente skader.

Sådan foregår behandlingen

Behandlingen med stamceller foregår på den måde, at patienten først får medicin, som øger antallet af stamceller i blodet.

Dernæst indsamles stamceller fra patienten, som efterfølgende får en høj dosis kemoterapi for at fjerne de syge celler fra immunsystemet.

Til sidst får patienten sine egne stamceller tilbage, som så hjælper med at genopbygge patientens immunsystem.

Klaus Høm håber, at det på sigt vil være muligt helt at kurere sklerosepatienter med stamcellebehandling.

- Det vil jeg da håbe, men det er nok for tidligt at sige noget om endnu, i og med at en række patienter i det her forsøg indtil videre kun er fulgt i to år efter deres behandling. Men det håber vi på, siger han.

Danmark er det fjerde hårdest ramte land i verden, når det gælder antallet af sklerose-ramte per indbyggere. Læs mere om, hvad du skal holde øje med her - og her kan du læse, hvordan Anne Sofie Espersen lever med sin sklerose.