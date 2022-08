Lover tættere samarbejde

I et brev sendt til Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har den russiske præsident lovet et tættere samarbejde med det isolerede diktatur.

Det skriver BBC.

Præcis hvad det tættere samarbejde kommer til at indebære, er uvist, men det skulle ifølge brevet bestå i at 'udvide de omfattende og konstruktive bilaterale relationer' mellem landene.

Tilnærmelserne til det ekstremt isolerede og fattige Nordkorea kommer i kølvandet på meget hårde økonomiske sanktioner indført mod den russiske økonomi af Vesten, men også lande som Sydkorea og Japan har lagt Rusland på is.

Ifølge det statsligt kontrollerede medie i Nordkorea, KCNA, skulle Kim Jong-un have kvitteret for den russiske leders tilnærmelse. Ifølge ham betyder det, at 'strategisk og taktisk samarbejde, støtte og solidaritet' mellem de to lande har nået 'nye højder i den fælles front for at frustrere de fjendtlige styrkers militære trussel og provokation.'

Anerkendelse

Nordkorea var en tæt allieret af Sovjetunionen, hvorfra landet fik en stor grad af støtte. Med Ruslands isolation lader forholdet nu altså igen til at blive tættere. Nordkorea gør særligt opmærksom på sig selv, når det kommer til test af ballistiske missiler, ligesom landet menes allerede at have eller være tæt på at have udviklet atomvåben.

I juli måned anerkendte Nordkorea de to ukrainske regioner Donetsk og Lugansk som selvstændige republikker. Rusland var det første land til at anerkende dem, og Putin har da også støttet russisk-sindede oprørere i regionerne i at fordrive ukrainsk militær fra dele af territorierne. Det er også i disse regioner, at størstedelen af kampene mellem ukrainsk og russisk militær foregår.

Rusland kontrollerer nu hele Lugansk-regionen og cirka halvdelen af Donetsk. Samlet udgør de den østlige del af Ukraine, også betegnet som Donbas.

Rusland har erklæret det som mål at 'befri' Donbas-regionen.

