Lovforslag: Tech-giganter skal til lommerne for brug af nyheder og musik

Kulturministeren, Joy Mogensen (S), fremsætter fredag et lovforslag, der skal sikre, at medier og musikere får betaling for nyheder og musik, som tech-giganter bruger på deres platforme

Et nyt lovforslag skal få tech-giganter, som Facebook og Google, til at punge ud og betale for nyheder og musik, de distribuerer på deres platforme.

Det oplyser kulturministeriet i en pressemeddelelse.

- Medierne spiller en central rolle i vores demokrati og sikrer, at den offentlige debat sker på et oplyst grundlag. Hvis medierne skal blive ved med at lave journalistik, så skal de selvfølgelig også betales for brugen af den.

- Nu giver vi medierne retten til at lave kollektive aftaler med tech-giganterne og kræve betaling for brugen af nyheder, siger Joy Mogensen i pressemeddelelsen.

Efter intens kamp: Facebook lover at give milliarder til medier

Frit valg

Lovforslaget skal give rettighedshaverne en ny udgiverrettighed, så de selv må bestemme, hvem der må bruge indholdet.

Medierne kan gå sammen i kollektive klynger og lave aftale med tech-giganterne, der sikre dem betaling, hvis indholdet bruges af eksempelvis Facebook eller Google.

- Det er første skridt i regeringens intention om at regulere tech-giganterne. Facebooks udelukkelse af nyhedsmedier i Australien viser, at der er behov for at styrke mediernes rettigheder og forhandlingsposition, så de kan forhandle kollektivt i stedet for at stå alene over for tech-giganterne, siger Joy Mogensen.

Medier, der ikke ønsker at være en del af aftalen, kan vælge at stå uden for.

Aftale på plads

Skal indgå aftale med rettighedshaverne

Lovforslaget skal sikre, at tech-giganter, som YouTube, skal indgå aftale med rettighedshaverne, når brugerne uploader indhold med rettigheder til platformen.

- Regeringen indfører også regler, der betyder, at tjenester som YouTube skal betale til kunstnerne, når de bruger deres indhold. Det er et andet vigtigt skridt i reguleringen af tech-giganter, lyder det fra kulturministeren.

De nye regler træder efter planen i kraft den 7. juni 2021.