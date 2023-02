Lufthavn afskaffer gratis parkering

Aalborg Lufthavn har besluttet sig for at afskaffe gratis parkering ved lufthavnen

Nu har Danmark ikke en eneste større lufthavn med gratis parkering længere.

Fremover skal man nemlig til lommerne for at parkere i Aalborg Lufthavn, skriver TV 2 Nord.

- Vi gør det her, fordi vi fortsat vil være en attraktiv og relevant lufthavn, og en del af det er også at vækste lufthavnen. Vi vil gerne have et attraktivt udbud af ruter og kunne vækste over tid. Derfor er det også nødvendigt at gøre, siger lufthavnens direktør, Niels Hemmingsen.

Hans ambitioner på lufthavnens vegne betyder, at man fremover skal hive 20 kroner op af lommen pr. påbegyndt døgn, man holder parkeret ved lufthavnen.

Går til 'det hele'

Det er dog ikke noget, der får direktøren til at grue for, at danskerne vil valfarte på ski-, sommerferier og forlængede weekender andetsteds fra.

- Jeg tænker ikke, at folk vælger os fra på grund af det. Det største sprinbræt er, at vi går fra, at noget var gratis, til at det nu koster penge.

- Men vi er stadig Danmarks billigste lufthavn på parkering, siger han til mediet.

Indtjeningen fra parkeringsafgiften skal gå til 'det hele herude', blandt andet at udvikle lufthavnens infrastruktur og konkurrencen om ruterne, oplyser direktøren.