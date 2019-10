Lufthavn bygger kæmpe p-hus

Billund Lufthavn udvider med endnu et parkeringshus til 1250 biler. Forventes at stå færdigt i sommeren 2020

Billund Lufthavn udvider med endnu et parkeringshus til 1250 biler. Det placeres i forlængelse af det nuværende p-hus tæt på terminalen og forventes at stå færdigt i sommeren 2020. Det skriver jv.dk.

Dermed har lufthavnen i denne omgang droppet endnu engang at udvide parkeringsarealerne i jordhøjde, som ville betyde en længere gåtur for passagererne.

- Der er en stor efterspørgsel på at kunne parkere tæt på terminalen. Der er også noget sikkerhed i det, fordi parkeringshuset er overvåget. Vi oplever, at gæsterne gerne vil betale for at kunne parkere tæt på terminalen, siger lufthavnsdirektør Jan Hessellund til jv.dk.

Det nye parkeringshus bliver to etager højere end det nuværende og placeres ud til Lufthavnsvej. Byggeriet går i gang i uge 48 eller 49.