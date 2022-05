Lufthavn hacket: Porno på skærmene

En lufthavn i Rio De Janeiro blev hacket, så de rejsende i lufthavnen i stedet for reklamer blev mødt af pornografiske film

Brasiliens lufthavnsmyndighed Infraero sagde fredag, at de havde underrettet det føderale politi om et hackerangreb af de elektroniske skærme i en lufthavn i Rio De Janeiro.

Videoklip på sociale medier viste rejsende i lufthavnen, der grinte af skærmene i lufthavnen.

Andre prøvede at skjule dem for deres børn eller stod bare og så lamslåede til.

Hackerangrebet havde nemlig medført, at de reklamefilm, der normalt blev vist på skærmene, var skiftet ud med pornografiske film.

lufthavnsmyndigheden Infraero slukkede efter noget tid de skærme, der var blevet hacket. Foto: Allan Carvalho/Ritzau Scanpix

Ikke deres skyld

Lufthvansmyndighederne oplyste, at dens informationstjenester er outsourcet til et andet selskab.

- Vi understreger, at indholdet, der vises på vores skærme, er et ansvar for de virksomheder, der har reklamerettigheder, sagde Infraero.

Lufthavnens partnere bruger deres egne udgivelsessystemer, som ikke har nogen forbindelse til Infraeros flyinformationssystem.

Infraero meddelte afslutningsvist, at det slukkede for de skærme, der var blevet hacket.