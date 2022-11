Lufthavns chok: Kat fundet i kuffert

En levende kat blev fundet i en kuffert i lufthavnen i New York. Den havde rejst med hele vejen fra Florida

Der skal nok meget til at overraske personalet i kontrollen i lufthavnen, da de jo ofte skal håndtere smugling af bl.a. våben og narkotika.

Alligevel er det lykkedes for en passager at overraske med sit kuffert indhold i JFK lufthavnen i New York.

Da kufferten rullede igennem lufthavnskontrollen, kunne personalet nemlig se omridset af en kat.

Og det var ikke så underligt, for da man fik åbnet for kufferten, viste det sig, at der rent faktisk var en levende kat deri. Det skriver CNN.

Ingen slemme skader

Katten havde ved ankomsten i lufthavnskontrollen i New York lagt klemt i kufferten i flere timer om bord på et fly fra Orlando, Florida.

Denne rejse kunne nemt have slået katten ihjel, fordi turen i kufferten ofte er alt andet end rolig.

Men selvom der ikke er ry for, at kufferter bliver håndteret blidt i lufthavne, så havde katten heldigvis ikke pådraget sig nogle slemme skader.

Ikke hans kat

En talsperson for TSA (Transportation Security Administration, Red.), Lisa Farbstein, udtalte til CNN, at personalet var 'chokerede' over episoden.

- Det er meget sjældent, at man opdager et levende dyr i en kuffert, sagde hun.

Kuffertens ejermand fortalte dog, at det ikke var hans kat, og at han ikke anede, hvordan den var kommet med.

Lufthavnspersonalets teori er derfor, at katten selv er gået i kufferten uden at blive set.