Lufthavnskaos: Her er dine rettigheder

Der er gode råd at hente, hvis du skal med en flyver fra Københavns Lufthavn i den nærmeste fremtid.

I øjeblikket er forventningsglæden over at ramme en ny destination nemlig udskiftet med en stemning præget af kaos og usikkerhed udløst af konflikten mellem flyvelederne og Naviair, der styrer trafikken i det danske luftrum.

Indtil videre er der kommet en løsning, der skal afhjælpe de værste forsinkelser, hvor flyveledere bliver overflyttet fra Roskilde Lufthavn til Københavns Lufthavn.

- Det er en lappeløsning, der på ingen måde løser manglen på flyveledere. Vi skubber bare problemerne rundt, og der er ikke nogen, der har overblik over konsekvenserne, siger Esben Jean-Pierre Blum, formand for flyveledernes fagforbund, Datca, til Ritzau.

Derfor må tiden vise, om overflytningen er svaret på de stribevis af forsinkelser og aflysninger, der har været i løbet af april og maj. En situation, der har været alvorlig.

Acceptér bøvlet

Uanset hvordan man vender og drejer situationen, er første step at acceptere, at der er lufthavnsballade. Dernæst kan man planlægge sig ud af en del situationer, fortæller Lars Arent, leder af Forbruger Europa, til Ekstra Bladet.

- Det bedste råd er at holde sig orienteret. Det kan man der, hvor man har købt sin billet eller på Københavns Lufthavns hjemmeside, hvis det er der, man rejser fra, siger han.

Han opfordrer desuden til, at man kommer i god tid og lader være med at trække den, selvom der kan opstå forsinkelser.

- Det er helt klart altid ens eget problem, hvis ikke man møder op til tiden.

Sørg for at holde dig opdateret på situationen i lufthavnen, hvis du skal med en flyafgang i den kommende tid, lyder det fra Lars Arent fra Forbruger Europa. Foto: Mads Holm, Forbruger Europa

Pas på bookingportaler

Hvis man har booket bil, hotel eller aktiviteter på rejsen, skal man sørge for ikke at have en for stram tidsplan, når man ankommer. Ellers kan det koste dig 'en hulens masse penge'.

Og når det kommer til mellemlandinger, skal en 'rød lampe' helst blinke.

- Har du købt en samlet rejse - en flyrejse med samme referencenummer - er flyselskabet, du rejser ud af København med, ansvarlige, hvis ikke du når det næste fly. Du kan måske komme ud for problemer, ærgrelser og ventetider, men så er du sikret, at nogen tager ansvar.

- Det, vi har lært af bitter erfaring fra de sager, vi har haft, er, at når man bruger bookingportaler eller onlinerejsebureauer, som selv sammensætter nogle flymuligheder for dig, er nogle af produkterne skruet sammen, så du selv har ansvaret. Det kan blive et problem, hvis du køber to enkeltbilletter, som giver dig en samlet rejse. For hvis der går noget galt undervejs, er det dit problem.

Derfor lyder rådet, at man booker mellemlandinger med ekstra god tid mellem afgangene.

- Hvis du overhovedet skal kaste dig ud i det, lyder det fra lederen af Forbruger Europa.

Hjælp fra selskaberne

Hvis uheldet er ude, og du skal vente lang tid på næste afgang uden mulighed for at tage hjem igen, skal du kontakte flyselskabet.

- Så skal flyselskabet drage omsorg for dig og sørge for, at der er noget at spise og drikke og eventuelt tilbyde dig et sted, du kan overnatte.

Dog er det på egen regning, da konflikten mellem Naviair og flylederne er 'uden for flyselskabernes kontrol'.